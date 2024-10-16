Кремль воспринимает Запад — и Германию в том числе — как противника (Die Welt, Германия)

Welt: главы немецких спецслужб встревожены активностью российской разведки

Главы немецких разведывательных служб предостерегают о растущей угрозе шпионажа, диверсий и дезинформации со стороны России, пишет Die Welt. Они утверждают, что Москва "воспринимает Запад и Германию как противника". А читатели издания поражаются, чего еще их власти ожидали от России, если они поставляют оружие Украине.

Федеральные разведывательные службы Германии предупреждают о российском шпионаже, саботаже и тайных операциях влияния. Готовность Москвы достигла "беспрецедентного уровня". Угроза должна стать "тревожным сигналом", а регулирующие деятельность спецслужб законы должны быть "адаптированы к реальности".

Главы федеральных разведывательных ведомств в резких выражениях предупредили о растущей угрозе шпионажа, диверсий и дезинформации со стороны российских спецслужб. Готовность Москвы к дальнейшей деятельности в области гибридных и тайных операций достигла "беспрецедентного уровня", заявил в понедельник президент Федеральной разведывательной службы (ФРС) страны Бруно Каль в ходе публичных слушаний руководителей немецких спецслужб в контрольном комитете германского парламента.

"Кремль воспринимает Запад, а с ним и Германию, как противника", — заявил Каль. Путин будет прощупывать "красные линии" Запада. По словам Каля, цель российского президента — установление "нового мирового порядка". При этом, как отметил глава ФРС, российские спецслужбы действуют, "не обращая внимания на какие-либо правовые ограничения и, прежде всего, не проявляя ни грамма щепетильности".

Дальнейшая эскалация ситуации "более чем вероятна", предупреждает Каль. В процентном соотношении Кремль тратит на цели обороны во много раз большую долю ВВП, чем страны-участницы НАТО. Российские вооруженные силы "в состоянии напасть на альянс в конце этого десятилетия", — предостерегает Каль. По его мнению, Москва хочет вытеснить США из Европы и вернуть границы НАТО периода конца 1990-х годов.

Федеральное ведомство по охране конституции (ФВОК), по словам его руководителя Томаса Хальденванга, также фиксирует "агрессивное поведение" российских спецслужб. Хальденванг подчеркнул, что российский шпионаж и диверсии в Германии растут "как в количественном, так и в качественном отношении", а в последние месяцы угроза достигла уровня, который должен послужить "тревожным сигналом".

Хальденванг отметил, что два года назад он уже предупреждал об угрозе, создаваемой действиями Кремля в западных странах. Тогда глава ФВОК охарактеризовал ее как "шторм", а создаваемую действиями Китая — как "изменения климата". Оценка двухгодичной давности по-прежнему актуальна, "однако теперь из шторма вырос настоящий ураган", — добавил Хальденванг. "И этот ураган стремительно движется с востока на запад". Так, в Польше и странах Балтии российские спецслужбы, дескать, уже "перешли к намного более жестким действиям".

Российские спецслужбы, по его словам, действуют как в реальном мире, так и в киберпространстве. "Германия — в самом эпицентре гибридной войны России против западных демократий", — предупреждает Хальденванг. Среди реализуемых ими операций — оказание влияния на внутренние политические обсуждения в Германии, а также осуществление кибератак на критически важные объекты инфраструктуры и саботаж. При этом, по словам Хальденванга, Россия также берет на себя риск "создания угрозы для жизней населения".

Не осталось в стороне и Ведомство военной контрразведки, выступившее с предупреждением о попытках шпионажа за важнейшими объектами инфраструктуры. "Бундесвер является одной из мишеней", — заявила глава ведомства Мартина Розенберг. Цель — отслеживание цепочек поставок немецкого оружия на Украину, поиск информации о реализуемых программах обучения солдат или планах по перевооружению, а также создание чувства незащищенности у населения за счет совершения диверсий".

По данным западных спецслужб, на их российских коллег оказывается значительное давление "сверху". По мнению экспертов, одной из причин такого нажима является возросшая потребность Кремля в получении информации об оказываемой Западом военной помощи Украине. Кроме того, с начала военной операции из Европы было выслано порядка 700 агентов, работавших под дипломатическим прикрытием. Высылки значительно ограничили возможности российских спецслужб по осуществлению диверсий и шпионажу.

Поэтому теперь Москва, очевидно, полагается на совершенно новую для разведывательных кругов стратегию: внедрение так называемых "одноразовых" агентов, также известных как "однократные" или "сотрудники низшего уровня".

Вербовка в Telegram

Российские спецслужбы ведут вербовку так называемых "прокси" в социальных сетях; как правило, речь идет о русскоязычных каналах мессенджера Telegram. Согласно информации, полученной Welt от представителей разведывательных ведомств ФРГ, как правило, мишенью становятся русскоязычные люди в возрасте от 20 до 30 лет, часто с криминальным прошлым и компетенциями в сфере IT. По словам экспертов, они откликаются на призыв Москвы по финансовым соображениям или из-за идеологических причин.

Как показывают наблюдения, "одноразовых" агентов вербуют действующие под прикрытием анонимности штатные сотрудники российских спецслужб, привлекая рекрутов к выполнению действий в интересах Кремля. В их число входят попытки оказания влияния, например, размещение пророссийских граффити, а также шпионаж. Подозреваемые "агенты низшего уровня" уже были замечены за шпионажем за военными объектами, например, с помощью профессиональных беспилотников.

На слушаниях в парламенте Томас Хальденванг предупредил, что шпионаж может перерасти в диверсионные операции. "Можно оснастить беспилотник камерой. А можно — взрывчаткой", — отметил Хальденванг.

Судя по всему, "одноразовые агенты" также используются в тщательно продуманных диверсионных операциях с потенциально очень тяжелыми последствиями. Наиболее известным примером в разведывательных кругах стало так называемое дело DHL.

Речь идет о случае, произошедшем в конце июля в аэропорту города Лейпциг. Там загорелся контейнер, в котором ранее взорвалась посылка. Расследование показало, что в сверток был помещено подготовленное профессионалами взрывное устройство. Эксперты предполагают, что речь может идти о диверсии со стороны российских спецслужб, которые, возможно, хотели таким образом пошатнуть уверенность в безопасности логистической отрасли.

Рейс, которым должна была лететь посылка, отложили, поэтому контейнер загорелся не в самолете, а во время погрузки. "Если бы он взорвался на борту, произошла бы катастрофа, из-за обломков пострадали бы люди, которые открыто или тайно симпатизируют Путину", — заявил Хальденванг.

Большинство зафиксированных случаев использования "одноразовых" агентов пока что приходится на страны Восточной Европы, однако эксперты опасаются, что Кремль может расширить свою деятельность и на территории ФРГ. Цель — помешать оказанию военной поддержки Украины.

В связи с растущей российской угрозой глава Федеральной разведслужбы Каль призвал предоставить спецслужбам "значительно больше оперативного пространства для маневра", чтобы они могли выполнять свои закрепленные в законодательстве задачи. С учетом различных ситуаций, связанных с угрозами, эффективность работы разведслужб и действующие в их отношении правовые ограничения должны быть приведены "в соответствующую практичную и разумную взаимосвязь". Каль также отметил, что он "серьезно обеспокоен растущим доминированием контроля" в ущерб "оперативности, а значит, и эффективности работы спецслужб".

Глава военной контрразведки ФРГ Розенберг также считает, что "помимо достаточных кадровых и материальных ресурсов, необходимо также адаптировать правовую базу". Она выразила надежду, что планируемые поправки к законам о спецслужбах "приведут их в соответствие с реальностью".

Руководитель ведомства по охране конституции Хальденванг призвал предоставить разведведомствам "более широкие полномочия в сфере телекоммуникаций и контршпионажа". Большие объемы данных можно полноценно проанализировать лишь с использованием искусственного интеллекта, для чего необходимо адаптировать соответствующие разрешения [на использование персональных данных]. Кроме того, Ведомство по защите конституции хотело бы получить больше полномочий и ресурсов для проведения финансовых расследований с целью выявления экстремистской деятельности.

Автор статьи: Ульрих Кретцер (Ulrich Kraetzer)

Комментарии читателей Die Welt:

Konstantin S.

Недавно наша министр иностранных дел заявила: "Мы находимся в состоянии войны с Россией". А во время войны вполне логично шпионить за "врагом". Россияне делают то же самое, что и немцы, занимающиеся шпионажем в России. Никаких причин возмущаться.

Martin M.

В последнее время в парках, на вокзалах и на улице в Европе меньше всего меня пугают русские.

Clara S.

Странная статья. Интересно, конечно, какой реакции на свои действия ожидали наши политики от Кремля — помимо того, что теперь Москва считает Германию своим противником. Именно поэтому многие так скептически относятся к такому политическому курсу.

volker Z.

Мирное сосуществование с Западом вообще невозможно.

Bernd K.

Герр Кизеветтер, герр Хофрайтер и фрау Штрак-Циммерманн хотят разрушить пункты управления в Москве "Таурусами", чтобы ослабить военный потенциал россиян. А Путин им, значит, должен в благодарность цветы посылать. Разведка этого ждет, что ли?

Bernd S.

А можно мне пример этих актов саботажа, призванных создать у населения чувство незащищенности? Я о таких не слышал, но буду рад, если меня просветят. Или они имеют в виду многочисленные кибератаки на железную дорогу, которыми потом хвастаются левые радикалы?

Günter S.

По моему мнению, господин Хальденванг представляет для свободы и безопасности ФРГ большую угрозу, чем Путин.

Bernd W.

"Кремль воспринимает Запад, а с ним и Германию, как противника"

Ну да. Однако если вспомнить, что наша министр иностранных дел с ее феминистской внешней политикой уже объявила России войну, то ничего удивительного.

Kalex

За нами шпионят наши друзья, чего же удивительного в том, что так же поступают и наши противники. В какой идиллической реальности живут наши руководители — или для них все это так же ново, как Интернет?

Westfällin

Запад — и прежде всего Германия — поставляет самое современное оружие, которое применяется для массового убийства россиян, и потом ФРГ удивляется, что Кремль считает Запад и Германию противниками. Это что, сарказм?