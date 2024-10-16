Войти
Интерфакс-АВН

Израиль получил первые компоненты противоракетного комплекса THAAD - Пентагон

375
0
0
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - В Израиль накануне прибыли первые компоненты для комплекса противоракетной обороны THAAD, говорится в заявлении представителя Пентагона Пэта Райдера.

"14 октября в Израиль прибыла передовая группа военнослужащих США и первые компоненты, необходимые для эксплуатации батареи системы ПРО THAAD", - отмечается в заявлении Райдера.

По словам представителя Пентагона, "в ближайшие дни в Израиль продолжат прибывать дополнительные военнослужащие США и компоненты батареи THAAD".

Райдер добавил, что батарея будет "полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем".

В ночь на вторник телеканал CNN со ссылкой на представителя Минобороны США и осведомленный источник сообщил, что Израиль несколько недель назад запросил у Вашингтона систему противоракетной обороны THAAD. По данным собеседников телеканала, запрос от Израиля поступил почти сразу после израильского удара, в результате которого 27 сентября погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

13 октября стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин дал согласие на размещение системы THAAD и "связанной с ней группы американских военнослужащих" в Израиле.

В Пентагоне сообщили, что этот шаг позволит помочь Израилю "усилить возможности в противовоздушной обороне после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
THAAD
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 14:13
  • 674
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 10:13
  • 5152
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"
  • 14.10 23:41
  • 0
Ответ на "Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский"
  • 14.10 23:27
  • 1
SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship
  • 14.10 22:22
  • 0
О причинах американской уверенности в превосходстве своей авиации над ПВО.