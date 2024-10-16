Израиль получил первые компоненты противоракетного комплекса THAAD - Пентагон

Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США.

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - В Израиль накануне прибыли первые компоненты для комплекса противоракетной обороны THAAD, говорится в заявлении представителя Пентагона Пэта Райдера.

"14 октября в Израиль прибыла передовая группа военнослужащих США и первые компоненты, необходимые для эксплуатации батареи системы ПРО THAAD", - отмечается в заявлении Райдера.

По словам представителя Пентагона, "в ближайшие дни в Израиль продолжат прибывать дополнительные военнослужащие США и компоненты батареи THAAD".

Райдер добавил, что батарея будет "полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем".

В ночь на вторник телеканал CNN со ссылкой на представителя Минобороны США и осведомленный источник сообщил, что Израиль несколько недель назад запросил у Вашингтона систему противоракетной обороны THAAD. По данным собеседников телеканала, запрос от Израиля поступил почти сразу после израильского удара, в результате которого 27 сентября погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

13 октября стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин дал согласие на размещение системы THAAD и "связанной с ней группы американских военнослужащих" в Израиле.

В Пентагоне сообщили, что этот шаг позволит помочь Израилю "усилить возможности в противовоздушной обороне после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября".