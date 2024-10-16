Hanwha Aerospace завершила сборку первой 155-мм САУ AS9 "Хантсмен" для ВС Австралии

Южнокорейская 155-мм,52 самоходная гаубица К9А1 - модернизированный вариант самоходной гаубицы К9 Thunder. Модернизация строевых САУ К9 до уровня К9А1 ведется с 2018 года и включает в основном внедрение элементов автоматизации заряжания и установку модернизированной автоматизированной системы управления огнем.

ЦАМТО, 15 октября. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace завершила сборку первой 155-мм самоходной гаубицы K9A1 в модификации AS9 "Хантсмен", предназначенную для Сухопутных войск Австралии в рамках проекта Land-8116 Phase.1.

Как сообщает Armyrecognition.com, гаубица 12 октября была замечена во время транспортировки на полигон в Чанвоне (Республика Корея) для проведения этапа испытаний и оценки перед передачей заказчику.

Напомним, что в декабре 2021 года Министерство обороны Австралии по итогам тендера заключило с южнокорейской компанией Hanwha Defense контракт на поставку 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер", а также сопутствующей техники и оборудования. Соглашение стоимостью в 1 млрд. австр. долл. (720 млн. долл. США) было подписано группой по приобретениям и поддержке оборонительного потенциала (CASG) МО Австралии и Hanwha Defense Australia. Контракт предусматривает поставку 30 самоходных гаубиц K9, которые в Австралии получат обозначение AS9 "Хантсмен" (Huntsman), 15 бронированных транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) K10 (получили обозначение AS10), РЛС артиллерийской разведки и вспомогательных систем.

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace 28 марта 2024 года объявила, что на предприятии в Чханвоне приступила к сборке первой 155-мм самоходной гаубицы AS9 и бронированной транспортно-заряжающей машины AS10, предназначенных для поставки СВ Австралии. После передачи двух гаубиц AS9 и одной машины AS10 с предприятия в Чханвоне, остальная техника с конца 2024 года будет собираться в Австралии. Hanwha Aerospace 23 августа 2024 года объявила о завершении строительства Центра передового опыта в области бронетехники H-ACE (Armoured Vehicle Centre of Excellence) в Джелонге (шт.Виктория, Австралия), где будут собираться гаубицы и ТЗМ.

Передача гаубиц AS9 ВС Австралии начнется с 2025 года. Они войдут в боевой состав 4-го артиллерийского полка и заменят состоящие на вооружении буксируемые гаубицы M-777. Компания Hanwha планирует завершить поставку всех 30 гаубиц заказчику в 2027 году.

Ожидается, что в конце 2020-х годов начнется реализация 2-го этапа проекта Land-8116, предусматривающего покупку дополнительных СГ с целью расширить возможности огневой поддержки ВС Австралии. 3-й этап проекта Land-8116 запланирован на середину 2030-х годов. Он позволит, используя новые технологии, провести модернизацию систем вооружения в середине срока эксплуатации. Стоимость второго и третьего этапов оценивается в 1,5-2,3 и 2,1-3,2 млрд. австр. долл., соответственно.

Австралия стала седьмой страной мира, закупившей гаубицу южнокорейского производства. Ранее Южная Корея получила заказы на поставку в общей сложности около 600 ед. K9 в Турцию, Польшу, Индию, Норвегию, Финляндию и Эстонию.