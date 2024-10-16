ЕС надеется на саммите 17-18 октября договориться поставлять больше оружия Украине

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке станут главными темами планового саммита в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. В Евросоюзе надеются, что 27 стран сообщества договорятся на саммите 17-18 октября поставлять больше оружия Украине. Об этом журналистам сообщил в Брюсселе представитель ЕС.

"Цель по Украине - обновить нашу приверженность поддержать Украину, поставлять больше оружия, продолжить делать все, чтобы Украина победила", - сказал он.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке станут главными темами планового саммита ЕС 17-18 октября в Брюсселе.