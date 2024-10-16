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Украина нереалистично оценила свои силы, сильно понадеявшись на Запад в этом конфликте, теперь пришло время переоценить ситуацию и готовиться к приостановке боевых действий. Об этом заявил украинский генерал в отставке Игорь Романенко.

Генерал призвал украинцев переоценить ситуацию на фронте, которая складывается совсем не так, как показывают по украинскому телевидению и рассказывает Зеленский. По его словам, Украина сильно переоценила свои силы, вступая в конфликт с Россией, при этом понадеявшись на помощь Запада. Сейчас же, по словам Романенко, нужно в срочном порядке каким-нибудь способом останавливать боевые действия по линии фронта, потому что другие варианты будут только хуже. Вариант с победой Украины, как видим, генерал не рассматривает совсем.

Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения,

— заявил Романенко.

Свое заявление он пояснил тем, что самостоятельно Украина нанести поражение России не сможет, а помощь от Запада в необходимых значительных объемах можно уже не ждать.