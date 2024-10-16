Рютте заявил, что новый штаб НАТО для Украины "приведет к переменам" на поле боя

Генеральный секретарь альянса отметил, что новое командование будет способствовать укреплению безопасности НАТО

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Новое командование НАТО в Висбадене в Германии, которое примет на себя функции США по координации поставок оружия на Украину, "приведет к переменам" на поле боя в этой стране. С таким утверждением выступил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Выступая перед военными, генсек отметил важность их работы по подготовке деятельности для 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса. Он заявил, что это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы НАТО о поездке Рютте в Висбаден.

Новый штаб НАТО в Висбадене создается по решению саммита альянса в июле в Вашингтоне, он получит название Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). Этому штабу до президентских выборов в США должны быть переданы все полномочия Вашингтона, который координировал поставки оружия и боеприпасов на Украину в рамках формата Рамштайн. Помимо этого, после введения в действие нового командования НАТО для стран альянса за исключением США все военные поставки Киеву перестанут быть добровольными и будут обязательными.