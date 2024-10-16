Войти
ТАСС

Рютте заявил, что новый штаб НАТО для Украины "приведет к переменам" на поле боя

351
0
0
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Генеральный секретарь альянса отметил, что новое командование будет способствовать укреплению безопасности НАТО

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Новое командование НАТО в Висбадене в Германии, которое примет на себя функции США по координации поставок оружия на Украину, "приведет к переменам" на поле боя в этой стране. С таким утверждением выступил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Выступая перед военными, генсек отметил важность их работы по подготовке деятельности для 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса. Он заявил, что это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы НАТО о поездке Рютте в Висбаден.

Новый штаб НАТО в Висбадене создается по решению саммита альянса в июле в Вашингтоне, он получит название Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). Этому штабу до президентских выборов в США должны быть переданы все полномочия Вашингтона, который координировал поставки оружия и боеприпасов на Украину в рамках формата Рамштайн. Помимо этого, после введения в действие нового командования НАТО для стран альянса за исключением США все военные поставки Киеву перестанут быть добровольными и будут обязательными. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 14:13
  • 674
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 10:13
  • 5152
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"
  • 14.10 23:41
  • 0
Ответ на "Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский"
  • 14.10 23:27
  • 1
SpaceX впервые удалось поймать первую ступень Starship
  • 14.10 22:22
  • 0
О причинах американской уверенности в превосходстве своей авиации над ПВО.