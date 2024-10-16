Newsweek: обострение конфликта с Россией будет фатальным для США и всего мира

Поставляя на Украину все больше вооружений, США продолжают провоцировать обострение конфликта с Россией — и не факт, что в конце концов она не отреагирует, пишет Newsweek. Последствия применения современного ядерного оружия будут катастрофическими для Штатов, предупреждает автор.

Какая проблема является наиболее значимой для американского электората, который 5 ноября пойдет на выборы? Инфляция, иммиграция, аборты или изменения климата? Нет, самый важный вопрос, на который нужно будет ответить в день выборов, заключается в том, станут ли Соединенные Штаты стремиться к мирному урегулированию своего опосредованного вооруженного конфликта с Россией, или они будут продолжать нынешнюю политику последовательной эскалации на Украине. Это единственный выбор, который позволит устранить непосредственную, а возможно, экзистенциальную угрозу нашей нации.

Расчеты в этой войне всегда были очевидны любому честному наблюдателю. Без серьезного американского вмешательства страна с населением 38 миллионов человек и ВВП в 160 миллиардов долларов не сможет победить государство с населением 150 миллионов человек и ВВП в 2 триллиона долларов, особенно когда только у более крупной страны есть ядерное оружие и мощная оборонная промышленность. Два года назад мы писали на страницах этого издания, что у Украины столько же шансов одержать верх над Россией, сколько у Мексики — победить Соединенные Штаты. Это верно и сегодня. Единственная надежда президента Владимира Зеленского на победу — это побудить Америку к более активному участию в конфликте.

Он уже добился немалых успехов. США поставляют на Украину огромное множество все более современных вооружений, включая зенитные ракеты Patriot, ракеты HIMARS, танки Abrams и самолеты F-16. После первоначальных колебаний администрация Байдена в каждом случае отдавала предпочтение эскалации. Теперь Зеленский хочет запускать ракеты ATACMS по целям в глубине России. Многие и в Европе, и в Соединенных Штатах поддерживают его опасную просьбу. Тот факт, что Россия не отреагировала на предыдущие американские эскалационные действия, не гарантирует, что она не станет реагировать и впредь, потому что в критической ситуации не проиграть в этом конфликте для России гораздо важнее, чем для Соединенных Штатов.

Боевые действия идут в 500 километрах от Москвы, но в 8 000 километрах от Вашингтона. Российские города подвергаются ударам. Тысячи российских солдат убиты. В России президента Владимира Путина резко критикуют за то, что он не отреагировал на предыдущие эскалационные действия НАТО. После двух лет боев и потерь он теперь сталкивается с растущей волной националистического гнева и требований победы России. Проигрыш в войне, скорее всего, будет стоить Путину должности.

Путин понимает, что ракеты ATACMS не могут поразить российские города, аэродромы или энергетическую инфраструктуру без американского разрешения и технического содействия. Он также понимает, что возмущение общества в связи с такими атаками потребует ответной реакции. Путин ясно заявил, что удары вглубь России существенно изменят характер конфликта и потребуют "соответствующих решений".

Мы не знаем намерений Путина и не утверждаем, что если США продолжат эскалацию, немедленно начнется ядерная война. Мы полагаем, что Россия сначала расширит конфликт территориально и географически, но не вертикально. Это может означать широкий спектр диверсий и кибератак на оборонную промышленность, энергетическую инфраструктуру, системы связи в США и Европе. Разрушение трубопровода "Северный поток — 2" и израильская атака на "Хезболлу" с применением пейджеров делают такие инциденты весьма вероятными.

Однако первый принцип международных отношений заключается в том, чтобы основывать проводимую политику не на оценках намерений противника, а на его известных возможностях. Мы знаем, что население Европейского союза в три раза больше, чем у России, а ВВП в 10 раз больше. Поэтому Россия не будет нападать на Европу. Но мы также знаем, что после окончания холодной войны Россия продолжала вкладывать значительные средства в ядерное вооружение. Сегодня у России примерно на 10 процентов больше ядерных боезарядов, чем у США. Некоторые из них могут быть установлены на гиперзвуковые ракеты, против которых нет эффективной защиты. Другие можно установить на беспилотных подводных лодках, предназначенных для затопления прибрежных городов огромными радиоактивными приливными волнами, образующимися при взрыве. Российские ракеты "Сармат" несут боевой заряд, мощность которого соответствует 600 бомбам, сброшенным на Хиросиму.

Подобное оружие никогда не применялось. Его воздействие на население и климат неизвестно. Однако современный обмен ядерными ударами, безусловно, не будет похож на то, что было во время Второй мировой войны. Сравнивать сегодняшнее ядерное оружие со сброшенными на Японию бомбами, это все равно что ставить в один ряд "Модель Т" Форда и электромобиль "Тесла" . Оба — автомобили, но на этом сходство заканчивается. Один "Сармат" может уничтожить весь северо-восток США. Есть ли для США на Украине что-то настолько важное, чтобы пойти на такой огромный риск?

Украина не является демократией. В 2014 году ее избранный президент был свергнут в результате переворота. Она печально известна своей коррупцией и усиливающимся авторитаризмом. Недавно там отменили как президентские, так и парламентские выборы. Жестко ограничивая свободу прессы и вероисповедания, она не может быть названа оплотом прав человека. Украина на самом деле — нищая, полуразрушенная страна, которая полностью зависит от иностранной помощи, выплачивая из этих средств зарплаты своим государственным служащим. Трудно понять, как принятие Украины в НАТО и вытекающее из этого обязательство жертвовать жизнями сынов и дочерей Америки за каждую пядь крымской земли сделает Америку безопаснее или оправдает риск ядерной конфронтации.

Во времена холодной войны два поколения западных лидеров избегали прямой конфронтации с Советским Союзом, не влезая в сферу влияния Москвы. Сегодня Путин не согласится на вступление Украины в НАТО, как президент Байден не смирится с открытием китайской военно-морской базы в Новой Шотландии. Однако кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис и кандидат от республиканцев бывший президент Дональд Трамп выступают за совершенно разные ответы на возражения Путина. Харрис неоднократно хвалила политику Байдена в отношении Украины, направленную на последовательную эскалацию, и постоянно обещает увеличить помощь Киеву. Трамп неоднократно призывал к немедленному урегулированию путем переговоров.

История знает множество примеров того, как страны сползали к войнам, которые в итоге оказывались гораздо более разрушительными, чем ожидалось. Битва при Шайло стала болезненным сигналом к пробуждению для американцев, показав, что их Гражданская война будет гораздо более кровопролитной, чем ожидали общественность и пресса. За два дня там погибло больше американцев, чем было у Джорджа Вашингтона во всей его армии. Президент Конфедерации Джефферсон Дэвис позже сказал: "Юг вступил в войну, не полностью просчитав ее последствия". Нам не нужно еще одно сражение при Шайло. Нам нужно выбрать кандидата, который будет стремиться положить конец конфликту на Украине, а не затягивать его. Есть только один такой кандидат — Дональд Трамп.

Авторы статьи: Майкл Гфэллер (Michael Gfoeller) и Дэвид Ранделл (David H. Rundell)