Отряд боевых кораблей ТОФ совершил деловой заход в порт Джорджтаун (Малайзия)

ЦАМТО, 15 октября. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" совершил деловой заход в порт Джорджтаун (Малайзия).

В ходе дружественного визита экипажи кораблей примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 110-летней годовщине гибели экипажа бронепалубного крейсера "Жемчуг" Российского императорского флота.

Российские моряки возложат цветы и венки к могилам погибшего экипажа крейсера "Жемчуг" на острове Джераджак и на христианском кладбище "Вестерн-роуд" в Джорджтауне. Кроме того, для командования кораблей спланировано ряд встреч с представителями местной власти и культурные мероприятия для экипажей.

Отряд кораблей будет находиться в порту Джорджтаун до 17 октября, после чего продолжит выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.