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Отряд боевых кораблей ТОФ совершил деловой заход в порт Джорджтаун (Малайзия)

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Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021»
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

ЦАМТО, 15 октября. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" совершил деловой заход в порт Джорджтаун (Малайзия).

В ходе дружественного визита экипажи кораблей примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 110-летней годовщине гибели экипажа бронепалубного крейсера "Жемчуг" Российского императорского флота.

Российские моряки возложат цветы и венки к могилам погибшего экипажа крейсера "Жемчуг" на острове Джераджак и на христианском кладбище "Вестерн-роуд" в Джорджтауне. Кроме того, для командования кораблей спланировано ряд встреч с представителями местной власти и культурные мероприятия для экипажей.

Отряд кораблей будет находиться в порту Джорджтаун до 17 октября, после чего продолжит выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Малайзия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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