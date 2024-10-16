Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР

ЦАМТО, 15 октября. Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, и у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся 15 октября.

"Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации, и общее понимание того, что нам надо вместе сделать", – сказал глава российского военного ведомства.

Он отметил, что благодаря усилиям лидеров двух стран – председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.

"И наша задача его укреплять и развивать", – подчеркнул министр обороны России.

Он выразил уверенность, что сегодня "предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений".

А.Белоусов также отметил, что в текущем году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, а в следующем – 80-летие совместной победы над германским фашизмом.

"У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее", – сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым 15 октября заявил, что Китаю и России надо углублять сотрудничество между вооруженными силами двух стран.

"Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооруженными силами", – сказал Чжан Юся.

По его словам, в КНР уделяется особое внимание официальному визиту министра обороны России.

Он также отметил, что накануне министры обороны РФ и КНР провели в Пекине "очень откровенную встречу и достигли очень многих общих мнений".

"Я это высоко ценю и одобряю", – сказал Чжан Юся.