Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР

ЦАМТО, 15 октября. Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, и у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся 15 октября.
"Вчера мы провели очень содержательные переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, и видим, что у нас общие взгляды, общая оценка ситуации, и общее понимание того, что нам надо вместе сделать", – сказал глава российского военного ведомства.
Он отметил, что благодаря усилиям лидеров двух стран – председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.
"И наша задача его укреплять и развивать", – подчеркнул министр обороны России.
Он выразил уверенность, что сегодня "предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений".
А.Белоусов также отметил, что в текущем году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, а в следующем – 80-летие совместной победы над германским фашизмом.
"У нас совместная история, длительный совместный путь. Мы с уверенностью смотрим в будущее", – сказал он.
В свою очередь, заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым 15 октября заявил, что Китаю и России надо углублять сотрудничество между вооруженными силами двух стран.
"Сегодня мы познакомились. Надеюсь, что мы сможем установить с вами хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений между нашими вооруженными силами", – сказал Чжан Юся.
По его словам, в КНР уделяется особое внимание официальному визиту министра обороны России.
Он также отметил, что накануне министры обороны РФ и КНР провели в Пекине "очень откровенную встречу и достигли очень многих общих мнений".
"Я это высоко ценю и одобряю", – сказал Чжан Юся.