Балаж Орбан заверил, что Венгрия не откажется от своей позиции, несмотря на давление

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан полагает, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен несет личную ответственность за провал европейской стратегии в отношении Украины.

"Госпожа фон дер Ляйен несет политическую ответственность за провал европейской стратегии в этой войне. Она отстаивала эту стратегию в течение многих лет", - заявил Орбан газете Berliner Zeitung. С тех пор, по его словам, сотни тысяч человек погибли, экономически страна находится в упадке, и речь постоянно идет об эскалации. "Это ясно показывает, что стратегия ЕС в отношении Украины провалилась. За это госпожа фон дер Ляйен несет личную ответственность", - констатировал политик.

Венгрия, как подчеркнул он, придерживается другого взгляда на конфликт и с самого первого дня сделала свою позицию очень прозрачной. Вот уже 2,5 года, по утверждению Орбана, Венгрия заявляет, что "на поле боя нет решения". "Чем быстрее мы вернемся за стол переговоров, тем лучше для всех. Это определенно было бы намного лучше для Европы", - резюмировал он.

Орбан заверил, что Венгрия не откажется от своей позиции, "несмотря на то, что находится под огромным давлением". Подавляющее большинство населения страны, как добавил он, хотят мира и желают, чтобы "венгерское правительство представляло эту позицию на всех уровнях ЕС". Советник премьер-министра выразил надежду на то, что "политический ландшафт изменится после президентских выборов в США и после выборов в некоторых европейских странах, и появится больше возможностей для возобновления общения, переговоров о прекращении огня и заключения мирного договора в долгосрочной перспективе".

9 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен изменить стратегию по Украине, если не хочет, чтобы Киев потерпел поражение в конфликте. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.