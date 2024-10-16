Ответ Ирану будет определяться интересами Израиля - офис Нетаньяху

Иерусалим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что интересы Израиля определят форму ответа Ирану, пишет газета Times of Israel.

"Мы прислушиваемся к соображениям американского правительства, однако будем принимать окончательные решения исходя из национальных интересов безопасности Израиля", - цитирует издание заявление офиса израильского премьера.

Это заявление последовало за публикацией Washington Post, сообщившей со ссылкой на источники о готовности Израиля нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

По данным источников Washington Post, Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

Это предполагает более ограниченный ответный удар, направленный на предотвращение масштабной войны, отмечает издание.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.