Стабильность на Балканах – стратегический приоритет Турции (Sabah, Турция)

Sabah: Турция определила стабильность на Балканах своим приоритетом

Балканы и Турцию, несомненно, связывают особые отношения, пишет Sabah. Анкара, являясь важным центром силы в регионе, определила стабильность на Балканах своим стратегическим приоритетом и сформировала для этого проекцию будущего, предполагающую объединение народов без привязки к идеологической власти.

Севба Абдула (Sevba Abdula)

Балканы и Турцию, несомненно, связывают особые отношения. Многие факторы, например, история, экономика, представления о будущем и культурные сходства глубоко связывают эти два географических региона. Балканы с населением в 80 миллионов человек, площадью 700 тысяч квадратных километров, 11 различными национальными государствами и почти восьмью миллионами мусульман стал стратегическим приоритетом для Турции особенно после 2000 года. В коллективной памяти и исторической идентичности 11 национальных государств турки-османы были во многом сконструированы как "другие", но Турция благодаря построенным отношениям и вложенным инвестициям за последние 20 лет смогла довести эту невыгодную ситуацию до более разумного уровня.

За это время правительства Партии справедливости и развития Турции в целом проводили активную внешнюю политику на Балканах, вмешиваясь во многие региональные проблемы, наращивая институциональную мощь и потенциал Турции в регионе. Благодаря опыту, приобретенному со временем, и знанию местных условий Турция стала придерживаться больше реалистичного видения внешней политики, чем конструктивистских и идеалистических подходов. Визиты президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и государственных чиновников в Албанию и Сербию 10-11 октября 2024 года подчеркивают недавно объявленное Турцией видение национальной внешней политики, многосторонний, ориентированный на решение подход, принципы инклюзивности и полной доступности.

Албания и Сербия выделяются как два основных столпа стратегической политики Турции на Балканах, основанной на стабильности, процветании и доверии. Эти две страны обращают на себя внимание в последние десять лет как государства со стабильными правительствами, сильными лидерами и растущими экономиками. Также следует отметить, что значительный вклад в это стратегическое видение вносят дружественные отношения, достигнутые президентом Турции Эрдоганом с Эди Рамой и Александром Вучичем.

Балканы — неотъемлемая составляющая турецкой внешней политики

Отношения Турции со странами — членами ЕС и НАТО на Балканах, такими как Греция, Болгария, Румыния, Хорватия, Словения — строятся на основе определенной институциональной структуры и повестки дня, формируемой двусторонним взаимодействием. С другой стороны, отношения, развиваемые Турцией с Албанией, Косово, Северной Македонией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией, в которых более ощутимы институциональный потенциал, культурная активность и мощь Турции, но в то же время присутствуют и известные кризисные зоны, требуют комплексного рассмотрения проблемы. Шесть упомянутых балканских стран также становятся ареной значительной конкуренции международных держав друг с другом. В 2000 годы Брюссель ускорил свою политику расширения в регионе и дал странам надежду. Когда к этому процессу, прерванному кризисом 2008 года, добавился тот факт, что ни одна страна региона после 2013 года не смогла получить членский статус, это привело к еще большему количеству кризисных зон в регионе и повысило аппетит к международной конкуренции.

В то время как Россия и Китай проводят более активную политику в регионе, прокладывая путь в обход ЕС, Турция придерживается политики расширения собственной сферы влияния в рамках своей интеграции с ЕС и членства в НАТО. Кризис беженцев (2013), брексит (2016), эпидемия covid-19 (2020), украинский кризис (2022), геноцид в Газе (2023) выявили важный системный кризис с точки зрения мировой политики. В 2009-2013 годы Турция проводила активную внешнюю политику на Балканах, тогда как в 2014-2022 годы отдавала приоритет более осторожной и реалистичной внешней политике в силу многих процессов, таких как ситуация внутри страны, Сирия, кризис беженцев, экономический кризис. Вместе с тем в 2023 году с назначением Хакана Фидана (Hakan Fidan) министром иностранных дел Турции можно говорить о некотором импульсе.

С другой стороны, военный конфликт на Украине (2022), а также разочарование и недоверие балканских стран к ЕС выдвинули на передний план ставку на укрепление безопасности и вызвали значительный рост военных расходов стран региона. Хотя сегодня Балканы выглядят не так, как в 1990 годы (в регионе много стран — членов НАТО и ЕС), дисбаланс международной системы усилил восприятие рисков до высочайшего уровня. В этом контексте Турция за последние три года увеличила экспорт оружия и боеприпасов в регион с 19,3 миллиона долларов до 462,1 миллиона.

Естественный союзник: Албания

Одним из естественных союзников балканской политики Турции, несомненно, является Албания. Эта страна, позиционирующая себя как покровитель албанцев на Балканах, повысила свои отношения с Турцией до стратегического партнерства, особенно при Эди Раме, вступившем в должность премьер-министра в 2013 году. За последние десять лет отношения Турции и Албании значительно углубились во многих областях, в том числе в экономике, образовании, культуре, транспорте и инфраструктуре. Рама, пытавшийся максимизировать интересы и инвестиции страны с помощью уравнения Греция — Италия — Турция и политики баланса, старался спасти государство от травм деструктивной модели экономики и общества Энвера Ходжи.

Отношения Турции и Албании развиваются во многом на основе позитивной повестки дня. Помимо крупных инвестиций во многих сферах, таких как экономика, торговля, инфраструктура, в стране заставляют ощущать свое присутствие и углубляют эти отношения такие ведущие институты турецкой дипломатии, как школы "Маариф", Институт Юнуса Эмре, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), Управление по делам турок за рубежом и связанных с ними общин (YTB). В то же время можно говорить и о наличии нескольких вопросов, которые бросают вызов этим стратегическим отношениям и иногда могут вызывать кризисы. Прежде всего тема FETÖ ослабляет позиции Эди Рамы. Турция испытывает трудности с выполнением своих обоснованных требований по таким причинам, как международное давление, сила FETÖ, укоренившаяся в стране, внутриполитические споры. Вопрос мечети Намазгах, строительство которой началось в Тиране в 2015 году. Храм не удавалось достроить и открыть для молитв в течение нескольких лет, что стало одним из самых фундаментальных столпов процесса FETÖ. В силу того, что глава Албанского исламского союза (KMSH) связан с FETÖ, открытие мечети постоянно откладывалось. В результате переговоров двух стран был найден компромисс, а именно создание фонда по управлению мечетью и назначение муфтия Тираны главой фонда и имамом мечети. Мы не преувеличим, если скажем, что нахождение этого решения повлекло за собой визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Албанию 10 октября.

Еще одним вопросом, который может стать проблемой в отношениях Албании с Турцией, являются шаги по созданию ватиканской модели албанского государства бекташи, которые бурно обсуждаются в обществе. Многим балканским странам трудно найти баланс в отношениях между религией и политикой, а также религией и государством из-за тесно переплетенных структур, вытекающих из их исторического прошлого. Хотя подавляющее большинство населения Албании являются мусульманами, бекташизм считается религией, а присутствие значительного христианского населения ставит под сомнение способность страны решить эту проблему. Албания, ставшая когда-то центром умеренного ислама и FETÖ под влиянием международной политики, теперь противопоставляет бекташизм суннитскому исламу и преподносит эти представления как некую современную европейскую модель мусульманства, отличающуюся от "арабского и ближневосточного ислама". Хотя за этой международной повесткой дня стоят такие интересы, как торговля и доходы от туризма, ее можно рассматривать как стратегический просчет, не предвидевший последствия и значительную обеспокоенность таких стран, как Турция.

Углубляющиеся отношения, несмотря на сталкивающиеся интересы: Сербия

Сербия, очевидно, является одной из ключевых стран на Балканах. Глубокий дипломатический опыт и память, приобретенные в XIX и XX веках, геополитическое положение и статус "перекрестка" между Азией и Европой делают Сербию ключевым незаменимым игроком в наиболее важных кризисных зонах региона, таких как Босния и Косово. Сербия укрепляет свое незаменимое положение, будучи также единственной страной в регионе, которая может вести переговоры с такими странами, как Китай, Россия, США, ЕС и Турция, привлекать инвестиции, а также разрабатывать политическую повестку дня.

В то время как Сербия выстраивает свое положение в качестве центральной страны на Балканах, Турция выходит на первый план как главный сторонник государств, с которыми у Сербии проблемы в отношениях. Однако, особенно в рамках диалога, сложившегося с Вучичем в 2010 годах, Турция смогла углубить свои отношения с Сербией, подняв их на уровень стратегического партнерства и не навредив своим естественным союзникам. Проблема Косово и Боснии не просто является слабым местом Сербии, но и в то же время превращается в полезный инструмент в политике, которую она разрабатывает в отношении Турции и международных держав.

Отношения Сербии и Турции развиваются в экономической, культурной, военной и образовательной сферах, при этом военная поддержка Косово со стороны Турции и продажи турецкого оружия в эту страну в последнее время вызвали критику в Белграде. События в области турецкой оборонной промышленности позволили нарастить объем торговли этой продукцией со странами региона. В 2020 году военный экспорт из Турции в Косово составил около 600 тысяч долларов, тогда как общий объем за последние три года приблизился к 50 миллионам долларов. Понятно, что беспилотники, переданные армии Косово и не предоставленные Сербии, вызвали беспокойство у Белграда. Несмотря на то, что Вучич выражал заинтересованность в закупке дронов для сербской армии и в 2020 и 2022 годах, после того как стал свидетелем эффективности турецких беспилотных систем в карабахском и украинском конфликтах, Турция по-прежнему проявляет осторожность в этом аспекте.

Сербия и Турция, углубляя отношения друг с другом, не воздерживаются от развития отношений, противоречащих интересам друг друга. В то время, когда Турция по вопросам Косово и Боснии открыто выражала позицию, которая не нравится сербскому государству и общественности, Сербия отдавала приоритет налаживанию дипломатических контактов с Арменией, ОАЭ, Южным Кипром.

Можно сказать, что последний визит Эрдогана в Сербию учитывает все балансы региональной и международной системы, поддерживает процесс интеграции региона с западными институтами, подчеркивает важность усиления взаимозависимости с Сербией, включает в себя рамки, призванные предотвратить весь негатив в турецко-сербских отношениях в силу поставок оружия в Косово и подчеркнуть видение Турцией стабильности в регионе.

Таким образом, внешняя политика Турции, которая делает ее центральной страной на Балканах и формирует баланс в соответствии со своим потенциалом влияния, включает в себя переговоры с каждой страной, демонстрирует конструктивный подход и требует развития отношений с ориентацией на экономическое развитие, стабильность и доверие. В этом контексте на передний план выходит политика, которая делает максимальный упор на позитивных вопросах без ущерба для национальных интересов и союзников в регионе, ограничивая по возможности негативные повестки дня. Для того, чтобы Турция могла углублять свою активную политику в регионе еще больше и стать страной, определяющей политику, ей необходимо предложить проекцию будущего для региона. Данная проекция должна включать в себя наращивание экономического, политического, военного институционального потенциала, предполагать согласие народов и стран на это без привязки к идеологической власти.