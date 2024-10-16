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Интерфакс-АВН

Договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и КНДР предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую

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Партнерство РФ и КНДР
Партнерство РФ и КНДР.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР предусматривает, что в случае нападения на одну страну другая страна окажет ей военную и иную помощь.

Текст соответствующего договора представлен в пакете документов ко внесенному в Госдуму в понедельник президентом РФ законопроекту (740196-8) о ратификации этого договора.

Документ размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты.

В частности, в статье 4 договора указывается, что "в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики".

Кроме того, в статье 3 Договора, предусматривается, что "стороны сотрудничают друг с другом в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности".

"В случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из Сторон акта вооруженной агрессии стороны по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы", - говорится в Договоре.

Также, согласно Договору, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами "соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой Стороны, а также не принимать участие в таких действиях".

В статье 8 отмечается, что "стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности".

Статья 16 предусматривает, что "стороны противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права".

Стороны гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, направленных прямо или косвенно на одну из сторон, физических и юридических лиц такой стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой стороны, товары, работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, происходящие из одной стороны, предназначенные для другой стороны, также говорится в Договоре.

Стороны воздерживаются от присоединения к односторонним принудительным мерам или поддержки таких мер любой третьей стороны, если такие меры затрагивают или направлены прямо или косвенно на одну из сторон, физических и юридических лиц такой стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой третьей стороны, товары, происходящие из одной стороны, предназначенные для другой стороны, и (или) работы, услуги, информацию, результат интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, предоставляемые поставщиками другой стороны, отмечается в Договоре.

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