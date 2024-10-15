Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО

По оценке специалистов «ОДК-Авиадвигатель» и ЦАГИ выклеенная композитная конструкция за счет ламинарного обтекания ее поверхности позволит снизить потери эффективной тяги в составе самолета до 1%.

Подготовка производства и изготовление воздухозаборника мотогондолы двигателя ПД-14 с естественным ламинарным обтеканием были выполнены по заказу наших пермских партнеров из «ОДК-Авиадвигатель» в рамках создания научно-технического задела для двигателя ПД-35, рассказал руководитель программы ПД-14 и ПД-8 Воронежского акционерного авиастроительного общества Дмитрий Митин.

«Традиционно в конструкции воздухозаборника мотогондол предусмотрен алюминиевый обогреваемый носок, но на его стыке воздушный поток срывается и создает аэродинамическое сопротивление, что увеличивает расход топлива. Новая разработка призвана кардинально снизить этот эффект за счет изменения конструктивно-технологической схемы».

По традиции, задумка конструкторов получила новые решения у изготовителей – технологов и производственников ВАСО. Именно они предложили оригинальные изменения в конструкции, изготовили сложную оснастку, придумали способ равномерного прогрева в автоклаве крупногабаритного агрегата из углепластика, реализовали множество других идей и доработок в кратчайшие сроки – всего за месяц.

Опытный воздухозаборник установят на ПД-14 на летающей лаборатории Ил-76 для проведения цикла испытаний и измерений, по которым можно будет оценить реальный эффект естественного ламинарного обтекания.

«Тот факт, что в этой области мы если и не обгоним наших западных конкурентов, то сможем идти с ними наравне, тоже важен», – подчеркнул и.о. начальника производства агрегатов из ПКМ Александр Рогов.

При создании нового воздухозаборника использовались только отечественные материалы – от вспомогательных технологических до основных.

Ламинарное течение (от лат. lamina – пластинка) – течение жидкости или газа, при котором траектории частиц среды практически параллельны направлению основного потока.

Максимально гладкая поверхность агрегатов планера самолета обеспечивает создание ламинарного потока, который не дает воздуху срываться в завихрения и увеличивать аэродинамическое сопротивление.