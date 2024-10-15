Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО

По оценке специалистов «ОДК-Авиадвигатель» и ЦАГИ выклеенная композитная конструкция за счет ламинарного обтекания ее поверхности позволит снизить потери эффективной тяги в составе самолета до 1%.
Подготовка производства и изготовление воздухозаборника мотогондолы двигателя ПД-14 с естественным ламинарным обтеканием были выполнены по заказу наших пермских партнеров из «ОДК-Авиадвигатель» в рамках создания научно-технического задела для двигателя ПД-35, рассказал руководитель программы ПД-14 и ПД-8 Воронежского акционерного авиастроительного общества Дмитрий Митин.
По традиции, задумка конструкторов получила новые решения у изготовителей – технологов и производственников ВАСО. Именно они предложили оригинальные изменения в конструкции, изготовили сложную оснастку, придумали способ равномерного прогрева в автоклаве крупногабаритного агрегата из углепластика, реализовали множество других идей и доработок в кратчайшие сроки – всего за месяц.
Опытный воздухозаборник установят на ПД-14 на летающей лаборатории Ил-76 для проведения цикла испытаний и измерений, по которым можно будет оценить реальный эффект естественного ламинарного обтекания.
При создании нового воздухозаборника использовались только отечественные материалы – от вспомогательных технологических до основных.
Ламинарное течение (от лат. lamina – пластинка) – течение жидкости или газа, при котором траектории частиц среды практически параллельны направлению основного потока.
Максимально гладкая поверхность агрегатов планера самолета обеспечивает создание ламинарного потока, который не дает воздуху срываться в завихрения и увеличивать аэродинамическое сопротивление.