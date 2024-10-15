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Военное обозрение

После успешной посадки носителя Super Heavy на стартовую площадку Илон Маск вдвое сократил сроки отправки людей на Марс

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания SpaceX впервые в истории космонавтики смогла посадить сверхтяжелый носитель ракеты Starship на стартовую площадку после очередного тестового запуска создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship. Посадку возвращаемой ракеты-носителя обеспечил захват системой Mechazilla.

Успешное возвращение ступени ракеты-носителя удалось осуществить во время пятого запуска. Первый запуск состоялся в апреле 2023 года. Уникальность данных испытаний заключается в том, что американским разработчикам удалось успешно вернуть носитель на стартовую площадку и зафиксировать его. Кроме того, в ходе испытаний была проведена проверка обновленной теплозащиты Starship.

Источник изображения: topwar.ru

Через семь минут после взлёта отделившаяся от Starship на высоте 70 километров семидесятиметровая ступень Super Heavy Booster пристыковалась к специальному стартовому крану. Cтупень совершила манёвр возврата в воздухе, используя решетчатые рули управления, и запустила 13 двигателей из 33 на заключительном этапе возвращения.

Между тем глава SpaceX Илон Маск считает, что первые беспилотные космические корабли Starship отправятся к Марсу уже через два года. В случае успешного запуска, спустя еще через два года SpaceX попробует доставить на Марс первый экипаж, а примерно спустя 20 лет на этой планете планируется построить самодостаточное поселение.

Как сообщает Илон Маск в своем аккаунте в одной из западных соцсетей, до 2026 года SpaceX планирует отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. Предприниматель отметил, что также запланированы запуски пилотируемых кораблей, в случае если все пять беспилотных судов благополучно сядут на планете. При этом Илон Маск, ранее анонсировавший первую высадку людей на Марс через 7-9 лет после тестовых полетов, вдвое сократил сроки предполагаемой отправки людей на Красную планету.

Маск полагает, что использование космического корабля Starship позволит сохранить человечество от вымирания на Земле, обеспечив жизнь на других планетах. Однако, по словам американского миллиардера, это станет возможным, если осуществлению проекта не будет препятствовать бюрократия, как это произошло в случае со строительством высокоскоростной железнодорожной линии в Калифорнии, на которое уже было потрачено несколько миллиардов долларов, а прогресса практически нет.

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