В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Космическая отрасль - это единственная сфера, где сохранилось взаимодействие РФ и США, в Москве с большим интересом наблюдают за тем, как развивается космическая программа Соединенных Штатов, заявили в Кремле.

"Космос, кстати говоря, остается единственной, наверное, сферой, где по-прежнему сохранилось, совершенно невообразимым образом сохранилось взаимодействие наших двух космических агентств. И в этой связи мы, конечно, с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа Соединенных Штатов, отслеживаем все новости на этот счет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удачный запуск ракеты SpaceX.