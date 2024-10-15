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Интерфакс-АВН

В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков

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Starship
Разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая система из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.
Источник изображения: SpaceX

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Космическая отрасль - это единственная сфера, где сохранилось взаимодействие РФ и США, в Москве с большим интересом наблюдают за тем, как развивается космическая программа Соединенных Штатов, заявили в Кремле.

"Космос, кстати говоря, остается единственной, наверное, сферой, где по-прежнему сохранилось, совершенно невообразимым образом сохранилось взаимодействие наших двух космических агентств. И в этой связи мы, конечно, с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа Соединенных Штатов, отслеживаем все новости на этот счет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удачный запуск ракеты SpaceX.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
1 комментарий
№1
15.10.2024 07:47
Цитата
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
- ну и где наш ответ? Где наш "Старлинк" очень нужный фронту, где космический бомбардировщик X-37B (он на днях отделил от себя некую автономную полезную нагрузку), где наша тяжёлая РН? ну и т.д.
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