Военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности - министр обороны РФ

Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине.

Пекин. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сотрудничество России и Китая в военной сфере - важный фактор поддержания глобальной и региональной стабильности.

"Российско-китайское военное сотрудничество - важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе. Успешно отрабатываем учебно-боевые задачи, в том числе - самой высокой сложности", - сказал Белоусов на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем в понедельник.

Он отметил, что в России рассчитывают "на тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами".

"Уверен, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнёрства в оборонной сфере", - сказал министр обороны РФ.

По его оценке, "дружественные отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне".

"Ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран. Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - заявил глава российского военного ведомства.