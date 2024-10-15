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ЦАМТО

Саудовская Аравия намерена закупить в США УР AIM-9X "Сайдуиндер" на сумму до 252 млн. долл. – DSCA

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AIM-9X
AIM-9X.
Источник изображения: naked-science.ru

ЦАМТО, 14 октября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" усовершенствованных управляемых ракет AIM-9X "Сайдуиндер" Блок.2 класса "воздух-воздух".

Полная стоимость продажи с учетом связанных элементов логистики и поддержки программы может составить 251,8 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности поставки 11 октября.

Власти Саудовской Аравии обратились к США с запросом о возможности покупки 220 тактических управляемых ракет AIM-9X "Сайдуиндер" Блок.2.

Запрос также включает контейнеры для ракет; вспомогательное оборудование; запасные части; программное обеспечение для ракет; обучение; техническую помощь со стороны правительства США и подрядчиков; а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и обеспечит обороноспособность дружественной страны на Ближнем Востоке.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных ракет расширит возможности ВС Саудовской Аравии по противодействию существующим и перспективным угрозам, обеспечит усиление возможностей ПВО и поддержит проведение операций по обеспечению региональной безопасности на Ближнем Востоке. При этом ВС Саудовской Аравии не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение.

Основным подрядчиком поставки определена компания RTX Corporation.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Саудовская Аравия
США
Продукция
AIM-9
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