Олаф Шольц: Германия передала Украине пакет военной помощи на сумму 600 млн. евро

Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский в аэропорту Франкфурта, Германия.

ЦАМТО, 14 октября. Германия передала ранее обещанный Украине пакет военной помощи на сумму 600 млн. евро, заявил 11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

"Мы только что передали Украине новый, обширный пакет помощи стоимостью в 600 млн. евро", – сказал он, речь канцлера транслировалась на сайте правительства.

По словам О.Шольца, пакет содержит, среди прочего, ЗРК IRIS-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и БЛА.

Как отмечает "РИА Новости", по всей видимости, речь идет о согласованном ранее в бундестаге пакете военной помощи на 400 млн. евро, к которому добавлены дополнительные средства в поддержку на зимние месяцы.