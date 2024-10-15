США обеспокоены масштабными военными учениями Китая у Тайваня - госдеп

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон всерьез обеспокоен проведением Пекином военных учений вокруг Тайваня и призывает к сдержанности действий, сообщил Госдепартамент.

"США серьезно обеспокоены совместными военными учениями Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня. (. . .) Мы призываем КНР действовать сдержанно и избегать любых дальнейших действий, которые могут подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе и гораздо шире в регионе; это важно для регионального мира и процветания и является предметом международной озабоченности", - говорится в сообщении.

Госдеп подчеркнул, что США продолжат наблюдать за действиями КНР и координироваться с союзниками и партнерами.

В заявлении также отмечается, что США "остаются приверженными своей давней политике одного Китая".