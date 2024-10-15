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Интерфакс-АВН

Байден подтвердил готовность к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных арсеналов - Белый дом

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © Kent Nishimura/ Getty Images

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден сообщил о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой, Пекином и Пхеньяном о сокращении ядерных вооружений без предварительных условий.

"Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении Байдена в связи с присуждением Нобелевской премии мира ассоциации выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё".

Президент США отмечает, что "для наших стран и мира нет никакой выгоды тормозить прогресс сокращения ядерных арсеналов".

"Сокращение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям сегодняшнего мира, но именно из-за них. Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми мы коллективно работали, противореча жизненно важной деятельности нынешних лауреатов Нобелевской премии мира", - сообщил Байден.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия категорически отвергает идею о переговорах с США по стратстабильности без предварительных условий.

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