Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане - заявление

Израильские солдаты охраняют КПП недалеко от границы с Израилем в Ливане. Архивное фото.

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз ждет от Израиля объяснений в связи с нападениями на силы ООН в Ливане, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы срочно ожидаем от израильских властей объяснений и тщательного расследования нападений на ВСООНЛ (Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане - ИФ), которые играют фундаментальную роль в обеспечении стабильности на юге Ливана", - говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что в Евросоюзе серьезно обеспокоены в связи с нападениями израильских сил обороны на ВСООНЛ, в результате которых несколько миротворцев получили ранения.

"Такие нападения на миротворцев ООН представляют собой серьезное нарушение международного права и абсолютно неприемлемы. Эти нападения должны быть немедленно прекращены", - сказал Боррель.

Ранее миротворческие силы обвинили армию обороны Израиля в проникновении на пост на двух танках.

По данным ВСООНЛ, "около 4:30 утра, когда миротворцы находились в укрытиях, два танка армии обороны Израиля "Меркава" разрушили главные ворота позиции и ворвались на нее силой".

ВСООНЛ обвинили израильтян в том, что они подвергают опасности жизни миротворцев, отметив, что танки уехали примерно через 45 минут после того, как они заявили протест против их присутствия.

В свою очередь, армия обороны Израиля заявила, что пыталась эвакуировать находившихся поблизости израильских военнослужащих, которые были обстреляны "большим количеством противотанковых ракет".

По данным военных, танки покинули пост, как только прекратился вражеский огонь и были эвакуированы раненые солдаты. В армии обороны Израиля добавили, что их действия не представляли опасности для миротворческих сил.

Глава европейской дипломатии также призвал к немедленному прекращению огня в Ливане.

"ЕС вновь призывает к немедленному прекращению огня в Ливане и ко всем сторонам взять на себя обязательства и работать над полным выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности", - сказал Боррель.

Принятая в августе 2006 года резолюция СБ ООН 1701 была призвана положить конец израильско-ливанскому конфликту. Помимо прекращения огня и вывода израильский войск с ливанской территории, документ предусматривал разоружение и отвод подразделений "Хезболлы" от границы с Израилем за реку Литани в глубь территории Ливана, развертывание армии Ливана и миротворческих сил ООН на юге страны.