Украина укрепляет свою оборонную промышленность — с небольшой помощью друзей (The Washington Post, США)

WP: Европа поддержит оборонную промышленность Украины за счет инвестиций

Европа не в состоянии обеспечить Украину необходимым оружием и боеприпасами, пишет WP. Поэтому Евросоюз принял решение инвестировать в собственную оружейную промышленность страны. В качестве взноса будет использована прибыль от замороженных российских активов.

Недавнее решение Европейского союза выделить порядка 440 миллионов долларов на возрождающуюся оружейную промышленность Украины знаменует собой значительный сдвиг в подходе блока к конфликту Киева с Россией. Но одновременно это подчеркивает проблемы оборонного сектора ЕС в вопросах производства оружия и боеприпасов.

В качестве взноса Евросоюза будут использованы средства, полученные из прибыли от замороженных на Западе российских активов. Эти средства дополнят 190 миллионов долларов, выделяемые правительством Дании.

Европа и, разумеется, США отправляют многомиллиардные оружейные поставки, чтобы помочь Украине в борьбе с превосходящей ее по размеру Россией. Но их национальная оборонная промышленность, давно ориентированная на международную арену с меньшим количеством конфликтов, с трудом справляется со спросом Киева.

"Я думаю, существует понимание, что Европа не в состоянии производить необходимое Украине оружие, и самый простой способ — чтобы украинцы делали это сами", — заявил редакции один европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности из-за деликатного характера обсуждаемого вопроса.

"Если у украинцев будут материалы и деньги, они смогут сделать всё сами гораздо быстрее". Инвестиции в украинский оружейный сектор "обеспечивают большую гибкость" и "позволяют в короткие сроки предоставить Украине больше мощностей", — отметил глава брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер. Это также "возможно, ослабит некоторое давление на оборонное производство в западных странах".

Но "важно отметить, что всё это не заменит широкомасштабных поставок оружия западного производства на Украину, — добавил Лессер. — Просто такова ситуация в сфере безопасности, в которой оказался Киев".

"В более широкой перспективе смысл — в постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности", — уверен он.

Европейские лидеры активизировали оборонное сотрудничество с Украиной и пытаются продолжать финансирование пакетов помощи в условиях утомительного конфликта. Положение осложняется тем, что они готовятся ко второму президентству Трампа, ослаблению поддержки со стороны США, а также должны адаптироваться к усталости от конфликта, распространившейся среди общественности их собственных стран.

В начале конфликта ВПК Украины был не в состоянии освоить большие объемы финансирования. Но в 2023 году страна утроила показатели производства оружия, а затем, за первые восемь месяцев этого года, еще удвоила. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на состоявшемся на прошлой неделе Международном форуме оборонной промышленности, посвященном ВПК Украины.

По словам министра обороны Рустема Умерова, в этом году на развитие оружейной промышленности страны было выделено около четырех миллиардов долларов. Однако, как считает министр экономики Юлия Свириденко, оборонный сектор Украины способен произвести значительно больше — на сумму около 10–12 миллиардов долларов.

В ситуации с финансированием со стороны партнеров наступил "переломный момент: не в плане суммы, а в плане самой идеи инвестировать государственные средства в украинскую оборонную промышленность", — пояснил один из европейских чиновников, также беседовавший на условиях анонимности из-за деликатного характера обсуждаемой темы. По его словам, деньги пойдут на производство "ракет, беспилотников" и другого "оружия дальнего действия".

Украина упорно добивается разрешения на нанесение ударов вглубь российской территории, а США не позволяют использовать предоставленное ими оружие в этих целях, поскольку опасаются разозлить Россию. Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает собственные баллистические ракеты.

По словам чиновника, в ближайшее время объем средств, поступающих в оборонную промышленность Украины, может резко возрасти. "Есть ряд стран, которые, насколько я знаю, близки к тому, чтобы объявить о будущем использовании того же механизма, и либо сами инвестируют, либо просят Данию инвестировать их деньги".

Однако даже с вливанием заграничных денег украинский оружейный сектор всё еще далек от того, чтобы соперничать с российским ВПК — одним из ведущих мировых производителей оружия.

"Украине по-прежнему потребуется значительная помощь Запада на протяжении следующих нескольких лет для защиты от российской агрессии и освобождения стратегически важных районов, которые в настоящее время занимают российские войска", — говорится в опубликованном в среду докладе вашингтонского Института изучения войны.

Некоторые оборонные отрасли Украины уже переживают массовый рост. По словам Зеленского, в этом году Киев планирует выпуск около 1,5 миллиона беспилотников и имеет возможность произвести еще 2,5 миллиона. Речь идет об отрасли, которой до начала конфликта практически не существовало. В воскресенье Нидерланды также объявили, что инвестируют 440 миллионов долларов в разработку беспилотников для Украины.

Сравним: в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил, что в этом году Россия произведет 1,4 миллиона беспилотников, а в 2023 году произвела 140 тысяч. Дроны стали ключевым компонентом в арсеналах Украины и России; обе стороны активно используют их на линии фронта и направляют стаи беспилотников на военные объекты и инфраструктуру противника.

В целом, однако, Украина остро нуждается в оружии и снарядах, и как можно быстрее. Хотя ВСУ вторглись в Курскую область, на других направлениях они продолжают уступать территории россиянам. На прошлой неделе ВСУ были вынуждены отступить из Угледара, что, по словам солдат, стало результатом нехватки личного состава и техники, а также совершенствования российской тактики.

Дания будет распоряжаться 630 миллионами долларов, выделенными Копенгагеном и Евросоюзом, по "датской модели" — достигнутой в июне договоренности, согласно которой западные деньги пойдут на оплату уже подписанных контрактов между Минобороны Украины и производителями оружия. Таким образом украинцы смогут сами определять приоритеты в выборе необходимых типов вооружения.

Пилотный проект уже позволил произвести 18 155-мм гаубиц "Богдана". Они станут важным компонентом боев на участках фронта, где ВСУ отчаянно уступают российским войскам.

"С нашей стороны не будет "никаких красных линий", ограничивающих использование этого оружия", — заявил глава группы по Украине датского Министерства обороны Деннис Виркелист, выступая на конференции по оборонной промышленности.

"Дания и Европейский союз смогут показать остальному миру, как можно эффективно тратить российские сверхприбыли на оружие, которое возвращается обратно в Россию", — добавил он.

Помощь Евросоюза — часть более крупного пакета в 1,5 миллиарда долларов, взятого из доходов от замороженных российских активов, решение об использовании которых было одобрено в мае. Использование средств регулируется через Европейский фонд мира, предоставляющий деньги членам ЕС на закупку оружия для Украины.

В последние недели исполнительные органы власти Евросоюза анонсировали план предоставления Украине займа в размере до 38 миллиардов долларов — опять же, за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. План ЕС был разработан после того, как застопорилась совместная с Вашингтоном и странами "Большой семерки" инициатива. Европейская альтернатива сможет позволить им начать работу без участия США, а также обойти угрозу вето со стороны дружественной Москве Венгрии, которая ранее уже заблокировала гарантии, запрошенные американскими чиновниками.

В августе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование замороженных российских активов и прибыли от них является "воровством".

"Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия", — отметил Песков на брифинге.

В конечном итоге украинские власти надеются, что после удовлетворения собственных потребностей Киев станет крупным экспортером оружия.

В кулуарах конференции украинские оборонные предприятия подписали ряд соглашений с западными компаниями, позволяющих совместно производить беспилотники и боеприпасы, а также открывать на территории Украины ремонтные мастерские для западного оборудования.

Сотрудничество с украинскими фирмами дает иностранным компаниям определенные преимущества, например возможность модифицировать и тестировать свой продукт в условиях продолжающегося активного конфликта.

Украина уже подписала первые контракты с такими крупными оборонными компаниями, как немецкий концерн Rheinmetall и франко-германская оружейная группа KNDS, на прошлой неделе официально открывшая украинский офис. KNDS — одна из ряда западных фирм, заключивших контракт на совместное производство 155-миллиметровых снарядов по стандартам НАТО, крайне необходимых на линии фронта. Украина теперь производит их сама, но пока что лишь в небольшом количестве.

Умеров обратился к руководителям международных оружейных компаний, собравшимся на конференции, с прямой просьбой инвестировать в страну. "Мы будем более чем счастливы создавать с вами совместные предприятия, участвовать в инвестициях, потому что мы хотим стать... партнерами и союзниками свободного мира".

Авторы: Дэвид Стерн (David Stern), Эллен Фрэнсис (Ellen Francis).