Новое слово в беспилотниках. Дроны-драконы преобразили поле боя на Украине (The New York Times, США)

NYT: на СВО начали применять дроны-драконы, сбрасывающие термитную смесь

Использование беспилотников на СВО вышло на новый уровень, пишет NYT. Военнослужащие прикрепляют к ним баллоны с зажигательным веществом. В результате получается оружие, которое плюется расплавленным металлом, горящим при температуре 2 400 градусов.

Это была знакомая и неприятная проблема: российские солдаты готовились к штурму украинских окопов, прячась в густых лесных массивах.

“Мы извели немало ресурсов в попытке их вытеснить и уничтожить”, — сказал 30-летний капитан Вячеслав, командир роты ударных БПЛА 68-й отдельной егерской бригады под названием “Шершни Довбуша”.

В сентябрьском интервью он признался, что это им так и не удалось.

Поэтому они переиначили старое оружие на новый лад, прикрепив к беспилотникам баллоны с термитной смесью. Новинка плюется расплавленным металлом, который горит при температуре 2 400 градусов Цельсия. Солдаты называют их дронами-драконами.

Термит был придуман сто лет назад для сварки железнодорожных рельсов и представляет собой смесь алюминия и оксида железа. При возгорании начинается самоподдерживающаяся реакция, и потушить огонь практически невозможно.

Термитная смесь применялась в обеих мировых войнах с разрушительным эффектом. На Украине доселе она использовалась в основном в артиллерийских снарядах и ручных гранатах.

Теперь ее заряды несут беспилотники. Пролетая над российскими оборонительными позициями, они обрушивают на противника горящий металл. Пламя поджигает растительность, где прячутся войска, и испепеляет ее, подвергая опасности личный состав и снаряжение.

Дроны-драконы — новое слово в революции беспилотной войны, которая преобразила поле боя. Их роль лаборатории для импровизации и адаптации стала отличительной чертой этого конфликта.

“В результате это сработало неплохо”, — сказал капитан Вячеслав. По условиям военного протокола, он назвался только по имени и поделился роликами, как его операторы испытывают беспилотники и используют их в реальном бою под Покровском (Красноармейском) на востоке Украины.

В последние недели эти беспилотники всё чаще взмывают в небо по всему фронту, и украинские солдаты начали публиковать десятки видеороликов таких атак в социальных сетях в надежде разжечь страх.

Однако прошло всего ничего, и русские начали производить собственные дроны-драконы.

В сентябре московский политик Андрей Медведев опубликовал у себя в Telegram видео, как российские войска поливают огнем украинских солдат с беспилотников, и процитировал “Игру престолов”: “Не мечты сделали нас королями, а драконы”.

Использование термитной смеси не запрещено международным правом, но применение зажигательного оружия в гражданских районах не допускается Конвенцией о конкретных видах обычного оружия — документом эпохи холодной войны, выпущенным под эгидой Организации Объединенных Наций.

Пока что сколь-либо существенной критики в отношении дронов-драконов не прозвучало: считается, что они применялись лишь против военных целей, а не гражданских лиц.

Дроны-драконы представляют собой лишь малую часть стремительно растущего воздушного флота обеих армий. Стороны вступили в гонку вооружений по внедрению новшеств и массовому производству беспилотников, которые летают всё быстрее и дальше, становясь при этом всё смертоноснее.

Владимир Зеленский заявил в начале октября, что Украина собирается произвести в этом году полтора миллиона беспилотников, а в дальнейшем намерена нарастить производство до четырех миллионов в год.

Ранее в этом году Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

Россия, со своей стороны, эффективно откалибровала свою экономику в поддержку военно-промышленного комплекса, недавно анонсировав в проекте бюджета на следующий год 25-процентное увеличение военных расходов до 145 с лишним миллиардов долларов.

В результате она может производить беспилотники невиданными темпами.

“Они вывели этот вопрос на официальный уровень, и их поставки значительно улучшились”, — сказал капитан Вячеслав.

Российский лидер Владимир Путин встретился в сентябре с Военно-промышленной комиссией и подчеркнул важность дальнейшего расширения производства беспилотников. В прошлом году российские компании поставили всего порядка 140 000 беспилотников, однако президент заявил, что в 2024 году они масштабировали производство в десять раз до 1,4 миллиона штук.

Научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон сказала, что русские “замешкались было в начале”, но теперь тратят огромные суммы на исследования и разработки и могут внедрять новшества значительно быстрее, чем украинцы.

“Они действовали оперативно”, — признала она.

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Всего же в производстве находятся десятки типов беспилотников.

Разведывательные беспилотники, летающие высоко в небе, помогают артиллерийским расчетам и ракетчикам находить цели. Украина применила морские беспилотники с разрушительным эффектом, вытеснив российский флот из обширной акватории Черного моря. Кроме того, обе стороны регулярно используют дальнобойные ударные беспилотники со спутниковой навигацией, поражая цели за сотни километров.

Ближе к земле небо заполнено относительно дешевыми ударными беспилотниками с видом от первого лица. Ими управляет оператор со специальной гарнитурой, которая транслирует потоковое видео с беспилотника, и теперь они могут поражать цели на расстоянии более 15 километров от базы.

Некоторые летят прямиком к цели и взрываются. Другие можно использовать повторно, и они способны зависать над целью, сбрасывая на вражеские силы бомбы или гранаты.

Капитан Вячеслав пролистал подборку недавних атак на телефоне, где кадры смерти и разрушений парадоксальным образом перемежались роликами с друзьями и семьей.

“Вот этот называется “Белый жар”, — рассказывает он. — С более чем десятью килограммами взрывчатки он прожигает всё насквозь. Этот называется “Дементор”, как в “Гарри Поттере”. Он черный, а это 120-миллиметровый миномет. Мы просто его приспособили. А это “Кардонитик” — ребятам он очень нравится”.

Список можно было продолжать и продолжать.

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Он также показал ролики, демонстрирующие эффективность российских беспилотников.

“У одного из наших солдат было сожжено 40% кожи, — сказал он, проигрывая запись эвакуации раненого с фронта. — Я же и вез его в машине”.

Стороны вот-вот наладят производство миллионов беспилотников, и тем ценнее становятся опытные операторы, поскольку заменить их гораздо сложнее, сказал он.

“Пилоты как специалисты на вес золота, и их крайне важно беречь, — сказал капитан Вячеслав. — После обнаружения противник не жалеет ресурсов, чтобы уничтожить позицию”.

Автор: Марк Сантора (Marc Santora). Статья написана при участии Любови Шолудько с восточной Украины и Джона Исмея из Вашингтона.