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ТАСС

В Ульяновске учебный центр войск связи выпустил более 1 тыс. специалистов

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Связист ВС РФ развертывает средства связи
Связист ВС РФ развертывает средства связи.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Они отправятся во все военные округа для прохождения службы

МОСКВА, 13 октября /ТАСС/. Межвидовой региональный учебный центр войск связи Центрального военного округа в Ульяновске выпустил более 1 тыс. младших специалистов, которые отправятся во все военные округа для прохождения службы, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Более 1 тыс. младших специалистов выпустил Межвидовой региональный учебный центр войск связи Центрального военного округа в Ульяновске. За шесть месяцев обучения военнослужащие получили классную квалификацию и в октябре текущего года отправятся во все военные округа России для дальнейшего прохождения службы", - говорится в сообщении.

Учебный центр готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций и других. Связистов обучают на унифицированных командно-штабных машинах Р-149МА1, оснащенных приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, цифровых комплексах связи "Переселенец" П-240И-4 и другой современной технике. 

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