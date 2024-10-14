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Военное обозрение

The Washington Post: Незаконные терминалы Starlink помогают ВС России продвигаться в украинском конфликте

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Источник изображения: topwar.ru

До недавнего времени у украинской армии было одно важное преимущество перед противником –интернет через терминалы Starlink. Однако теперь они есть и у ВС России, благодаря чему они якобы продвигаются на фронте, пишет американское издание The Washington Post.

Российские силы стали более смертоносными и маневренными с помощью незаконных терминалов Starlink, что позволяет им использовать спутниковый интернет для улучшения координации во время атак, совершать больше вылетов дронов и бить украинские войска точным артиллерийским огнем

- говорится в материале газеты.

Авторы издания напоминают, что терминалы, которые обеспечивают командирам вид на поле боя с помощью дронов и безопасную связь между солдатами, подпадают под запреты на поставки в Россию. Они отмечают, что несмотря на это, существует растущий черный рынок Starlinks, предоставляющий терминалы россиянам.

В интервью The Washington Post украинские военные, находящиеся на Донбассе заявили, что Россия ликвидировала технологический разрыв, сделав свои силы более сплоченными и увеличив количество и точность атак.

В Киеве возлагают вину за утечку терминалов Starlink в Россию на руководителя компании SpaceX Илона Маска, который якобы не приложил необходимые усилия для борьбы с незаконным использованием системы спутниковой связи. Некоторые украинские политики и военные обвиняют его в том, что он имеет «благоприятные взгляды» на Россию.

Стоит не забывать однако, что компания Илона Маска с начала конфликта в 2022 году предоставила Украине бесплатную связь Starlink. Хотя миллиардер и отказывал Киеву в некоторых его просьбах.

По словам авторов американского издания, доступ к надежному мощному интернету на поле боя через Starlink изменил украинские военные операции. Эта связь позволяла направлять атаки с помощью прямых трансляций дронов, корректировать артиллерийские координаты, просматривая удары, и оценивать, где противник может быть наиболее уязвимы для атак.

В этом отношении российские военные действовали раньше медленнее, так как в основном полагались на радиоприемники для связи. Однако в последнее время «русские зеркально отображают Украину, используя Starlink подобным образом», пишет The Washington Post.

Они только что одолели нас

- сказал корреспонденту издания офицер 72-й механизированной бригады ВСУ, которая защищала район Угледара, назвав использование Starlink ВС России одним из важных факторов, наряду с нехваткой у ВСУ людей и вооружения, которые ускорили падение города.

Правительства США и Украины работают совместно с SpaceX, чтобы «предотвратить незаконное использование Россией терминалов Starlink на Украине», но пока успехи в этом направлении невелики, констатируют авторы The Washington Post.

Тем временем специалисты обсуждают, не являются ли терминалы американской системы у ВС РФ уязвимыми для пеленгации средствами, которые США поставляют на Украину.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
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