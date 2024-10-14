Байден предупредил Иран, что США расценят покушение на Трампа как объявление войны - СМИ

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить Иран, что любые покушения на жизнь бывшего американского лидера Дональда Трампа будут расценены Вашингтоном как акт объявления войны, сообщает The Washington Post.

"Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями", приводятся в публикации слова представителя Совета нацбезопасности Шона Сэветта.

Он подчеркнул, что Байден направил "все ресурсы" на защиту Трампа, спецслужбам поручено предоставлять информацию об угрозах экс-президенту США его службе безопасности.

The Washington Post также пишет, что предвыборный штаб Трампа обратился к Секретной службе за усилением мер безопасности 45-го американского президента. В распоряжении газеты оказались электронные письма, которые отправила в службу руководитель штаба Сьюзи Уайлс. В частности, в запросах говорится о предоставлении военных самолетов для полетов кандидата от Республиканской партии в последние недели президентской кампании.

По данным издания, опасения за жизнь Трампа появились у его советников, когда они ознакомились с брифингами администрации США, согласно которым Иран все еще планирует убить бывшего президента, чтобы отомстить за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году.

Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми назвал уровень защиты Трампа "самым высоким". "Министерство обороны регулярно оказывает помощь бывшему президенту в защите, включая обезвреживание взрывоопасных предметов, кинологические подразделения и воздушные перевозки", - заявил он.

Также, по словам Гульеми, Секретная служба вводит временные ограничения на полеты "над резиденцией бывшего президента и во время его поездок". "Кроме того, бывший президент получает самые высокие технические средства безопасности", - добавил он.