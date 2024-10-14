Президентские выборы в США — перепутье для Украины (The Economist, Великобритания)

Economist: если в США победят республиканцы, Украину ждет охлаждение отношений

Выборы в США станут перепутьем для Украины, пишет Economist. Если к власти придут республиканцы, Киев ждет охлаждение отношений. Но вне зависимости от того, кто займет кресло в Белом доме, переговоры неизбежны, и Украине нужно быть готовой к компромиссам, отмечают эксперты.

Если республиканцы придут к власти, Киев ждет охлаждение отношений

Владимир Зеленский в сентябре побывал в Америке, чтобы выступить в ООН и представить своим американским покровителям “план победы”. Удачной поездку никак не назовешь. Республиканцев он разозлил посещением военного завода вместе с демократами и критикой Дональда Трампа. А чиновников администрации Байдена разочаровало его предложение закончить конфликт.

Зеленский провел, казалось бы, позитивные встречи как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трампом. Исход их предвыборной борьбы окажет большое влияние на будущее Украины. Слышно все больше разговоров о развязке, включая острые вопросы о том, захочет ли следующий американский президент приглашать Украину в НАТО. Однако ни один из кандидатов не вносит ясности в стратегию и не озвучивает хоть сколько-нибудь убедительного плана по изменению ситуации на поле боя. Крайне напряженная тенденция. Украина с трудом движется к концу третьего года боевых действий, а ее армия не добивалась успеха с момента взятия столицы Херсонской области в 2022 году. Россия же демонстрирует хоть и медленный, но верный прогресс.

Перспективы достижения мира выглядят минимальными. Зеленский настаивает на заявленной цели восстановления границ Украины 1991 года, включая Крым, который вот уже более десяти лет находится в составе России. Стратегия президента Путина заключается в том, чтобы тянуть время, и поэтому он не проявляет интереса к прекращению огня на условиях, отличных от своих собственных. Однако ни русские, ни украинцы не демонстрируют необходимой для достижения желаемых результатов военной мощи.

Камала Харрис в украинском вопросе в основном вторит риторике Джо Байдена, заявляя, что продолжит поддерживать страну и добиваться для нее дальнейшей военной помощи. Она почти ничего не говорит о возможностях отхода от политики Байдена, сдерживаемой его страхом перед эскалацией конфликта между НАТО и Россией. Трамп, в свою очередь, непоследователен и неубедителен, обещая немедленно прекратить конфликт и призывая стороны сесть за стол переговоров.

Трудный выбор придется сделать после того, как следующий президент вступит в должность. Америка предоставила Украине поддержку на общую сумму около 174 миллиардов долларов, а последний транш на 61 миллиард она получила в апреле в рамках соответствующего законопроекта. Пентагон может нарастить объем помощи, а Байден — уговорить Конгресс принять дополнительные законы в период между днем выборов и инаугурацией своего преемника. И уже следующему президенту предстоит решать, предоставлять ли еще больше помощи — и с какими оговорками.

Республиканцы, особенно в составе Палаты представителей, где они составляют большинство, стали относиться к Украине заметно прохладнее. Если демократы вернут себе Палату и Овальный кабинет, помощь Украине, скорее всего, продолжится, даже если в Сенате контроль перейдет к республиканцам, что вполне вероятно, согласно прогнозной модели The Economist. Полный контроль республиканцев в Вашингтоне Зеленскому невыгоден. Если победит Трамп, еще одна неопределенность будет состоять в том, кого он поддержит: интернационалистов вроде бывшего директора ЦРУ и госсекретаря Майка Помпео или идеологических изоляционистов, таких как Джей Ди Вэнс, его напарник по предвыборной гонке.

Сегодня никто в Белом доме не верит в возврат Украиной Крыма военным путем. То есть в конечном счете потребуются некие решающие переговоры с Россией. Обещание Трампа быстро положить конец конфликту звучит неправдоподобно, но многие признаю́т, что переговоры могут потребоваться скорее раньше, чем позже, а оказавшемуся в осаде населению Украины придется быть готовым к определенным компромиссам. Как показывают опросы, более половины населения страны согласились бы с потерей Донбасса и Крыма в обмен на восстановление суверенитета над подконтрольными России частями Запорожской и Херсонской областей. Около 38% украинцев говорят, что готовы смириться с нынешними территориальными границами, если их примут в Евросоюз с выделением финансирования на восстановление. В случае принятие Украины в НАТО эта цифра возрастет до 47%, что, пожалуй, станет для следующего президента наиболее щекотливым вопросом.

В июле текущего года все 32 члена НАТО в совместном заявлении отметили “необратимость” украинского пути к вступлению в Североатлантический альянс. Джо Байден скептически относится к столь долгожданному для Киева официальному приглашению, ведь оно принесет множество проблем, учитывая, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта. Но творческий подход к использованию возможности вступления в НАТО в качестве рычага давления на Путина и поддержки восстановления Украины может помочь стабилизировать ситуацию и снизить уровень насилия, а то и вовсе положить ему конец.

Реальность такова, что Зеленскому с европейскими и американскими союзниками еще предстоит сформулировать реалистичный план победы над Россией. С другой стороны, Путин слабее Украины и Запада вместе взятых, хоть и надеется пережить своих врагов. Зеленский же остается непоколебимой фигурой, олицетворяющей стойкость Украины, однако на родине его популярность падает. Он может лишь надеяться на то, что следующий американский президент возьмет курс на создание правдоподобного видения успеха.