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Интерфакс-АВН

Германия и другие страны направят Украине военную помощь на 1,4 млрд евро - Шольц

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Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц
Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

Киев должен получить ЗРК IRIS-T, САУ, ударные БПЛА, артиллерийские снаряды и радары

Берлин. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в пятницу, что Германия и другие западные страны выделят Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро, сообщает издание "Зюддойче цайтунг".

"Шольц пообещал Украине военную помощь от западных партнеров. Ее общая стоимость составит 1,4 млрд евро", - информирует газета.

По данным издания, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц заверил, что в этот пакет помощи войдут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T и зенитные самоходные установки Skynex, самоходные артиллерийские установки (САУ) различных типов, танки, бронированный транспорт, ударные беспилотники, артиллерийские снаряды и радары.

Эту партию помощи ФРГ направит вместе с Норвегией, Бельгией и Данией.

Кроме того, по данным журнала "Шпигель", в пятницу Шольц объявил о состоявшейся передаче ранее анонсированного Берлином пакета военной помощи Украине на 600 млн евро.

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