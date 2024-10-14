На Зеленского оказывается все большее давление – как на фронте, так и по дипломатическим каналам (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: европейское турне Зеленского не оправдало ожидания Киева

Европейское турне Зеленского продемонстрировало, что западные союзники не намерены идти на поводу у Киева и выполнять все его требования, пишет Le Figaro. Более того, некоторые из них открыто советуют Украине умерить свои амбиции.

Изабель Ласер (Isabelle Lasserre)

Совершающий турне по европейским странам президент Украины просит союзников оказать ему дополнительную военную помощь. Но те парализованы предстоящими президентскими выборами в США, поглощены войной на Ближнем Востоке и обеспокоены тем, что украинские войска увязли на передовой.

В разгар конфликтов демократиям трудно выполнять свои долгосрочные обязательства. Они привыкли к коротким срокам жизни правительств – которые могут быть переизбраны – и небольшим горизонтам планирования бюджетов, и потому проигрывают в устойчивости располагающим временем диктатурам и авторитарным режимам. На этой неделе Владимир Зеленский в очередной раз убедился в этой закономерности – и поплатился: союзники отменили встречу контактной группы по обороне Украине на авиабазе в Рамштайне (Германия), которая впервые была организована на уровне лидеров стран – союзников Украины. Именно там украинский лидер должен был представить перед этой ситуативной коалицией из порядка пятидесяти стран, включая государства – члены НАТО, свой так называемый план победы, цель которого – остановить Россию благодаря "решительной поддержке наших партнеров и укреплению Украины". Этот прощальный евротур также должен был послужить для Джо Байдена возможностью успокоить союзников, встревоженных вероятностью возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но все планы смел порыв урагана "Милтон". Встреча откладывается на неопределенный срок.

В условиях, когда до выборов в США остается меньше месяца, а голоса избирателей распределены между кандидатами почти поровну, вполне логично, что вопросы внутренней политики – а значит, и грозящие США стихийные бедствия, – имеют абсолютный приоритет над любыми другими проблемами. Однако многие полагают, что Байден, чье решение остаться в США привело к переносу встречи в Рамштайне, мог бы и доехать до Германии. "Отмена посылает России недвусмысленный сигнал: Запад пока не готов поддержать украинский план победы. Не хватает политической воли, мужества и ресурсов. И, что хуже, это означает, что Запад не готов бороться за свои идеалы", – полагает Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии.

Усталость Запада

Лондон, Париж, Рим и Берлин. В качестве компенсации за сорванную встречу европейцы предложили Зеленскому мини-турне, в котором отсутствует самая важная остановка – США. Официально в Елисейском дворце обещали, что французский этап турне предоставит "возможность подтвердить решимость Франции продолжать оказывать неизменную поддержку Украине в долгосрочной перспективе, совместно со всеми ее партнерами". В принципе, позиция не изменилась. Речь по-прежнему идет об укреплении украинских позиций на местах, чтобы Киев мог приступить к дипломатическому урегулированию с сильной переговорной позицией. Но за кулисами – будь то в Париже, Берлине или Вашингтоне, – многие теперь негромко мечтают о мире, пусть даже он будет опираться на территориальные компромиссы.

Сторонники прекращения конфликта на Украине называют себя "реалистами". Они наблюдают за медленным, но неуклонным отступлением украинских войск в Донбассе. Недавно ВСУ пришлось отступить из Угледара, что позволило русским бросить еще больше сил на взятие Покровска – ключевого для украинской военной логистики населенного пункта. Наблюдатели отмечают, что, несмотря на августовское вторжение украинцев в Курскую область, Кремль не прекратил свое наступление на востоке Украины. Аналитики также фиксируют "усталость" части западного лагеря на фоне длящегося более двух с половиной лет конфликта. За это время сыплющиеся на восточный флаг Европы бомбы стали рутиной, к которой многие привыкли.

Эта перемена особенно заметна среди восточных немцев, которые на последних выборах массово голосовали за пророссийские ультраправые партии и косвенно спровоцировали решение немецкого правительства в 2025 году вдвое сократить помощь Киеву. На Западе один конфликт иногда сменяет другой. Эскалация, которая грозит охватить весь Ближний Восток, отнимает много дипломатической энергии. Столкнувшись с отсутствием стратегии у союзников Украины, Владимир Путин уже давно готовится к войне на истощение, и пока ничто и никто не может сбить его с намеченного курса.

Если бы встреча в Рамштайне все-таки состоялась, она лишь отразила бы растущие разногласия между Украиной и ее западными союзниками. Владимир Зеленский по-прежнему просит у США и Европы дополнительные вооружения и требует разрешения использовать поставленные Киеву ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по военным объектам, расположенным в глубине территории России. Выполнение этих двух условий, по его мнению, может привести к "справедливому окончанию конфликта". Украинский президент также хочет "убедить" Запад сбивать нацеленные на Украину российские ракеты и беспилотники, как они уже поступали на Ближнем Востоке, чтобы защитить Израиль от иранских атак. Зеленский по-прежнему требует полного вывода российских войск с территории Украины и согласования членства своей страны в НАТО. И он отказывается вести переговоры, предполагающие нарушение территориальной целостности Украины.

Некоторые из союзников выступают за переговоры с Россией

Среди союзников Киева растет число сторонников начала переговоров с Россией, некоторые из них советуют Зеленскому умерить свои амбиции. С начала активной фазы конфликта в феврале 2022 года западные союзники Украины предоставили ей достаточно оружия для защиты от России. Но недостаточно, чтобы одержать победу. "Ядерные" заявления Путина сдерживают масштаб военной солидарности с Украиной. Страх перед "эскалацией" или даже "третьей мировой войной" замедлил темпы поставок оружия. Хотя Запад не хочет, чтобы Россия одержала победу, он не готов допускать поражение Кремля – и рисковать последствиями краха Москвы.

Мольбы Зеленского о помощи приглушаются и близостью американских выборов, исход которых может решить судьбу Киева. Дональд Трамп уже высказался против предоставления помощи Украине. Намерения Харрис разгадать сложно. С одной стороны, действующий вице-президент заявила, что будет продолжать поддерживать Украину. Но, согласно дипломатическим источникам, она также считает, что украинскому президенту следует умерить риторику и добавить в свой план побед пункты про дипломатическое урегулирование. Она также не раскрыла свою позицию относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Байден, со своей стороны, выступает против принятия Киева в альянс. Если "реализм" союзников однажды заставит Киев пойти на переговоры, в центре обсуждения окажется вопрос об определении понятия "победа" и о гарантиях, которые Запад может предоставить для защиты свободной, европейской и демократической Украины.

Комментарии читателей:

François Volff

С самого начала было очевидно, что Киев не может выиграть конфликт, но НАТО была готова сражаться до последнего украинца. Остановите это кровопролитие!

Anonyme

В 2023 году Зеленский присвоил себе выборы, его мандат закончился полгода назад. Он говорит только для тех, кто еще готов его слушать.

MacronDemission

Пускай исчезнет из медиапространства. С нас довольно

Anonyme

Мы не должны были ввязываться в чужой конфликт. А теперь поражение киевского режима будет нашим поражением. И весь мир это запомнит.

Joe2222

Это не наш конфликт! Ни сантима больше на Украину!

Leloo

Деньги кончились!!!

Bibi52

Пускай идет договариваться с Путиным по проблеме, которая касается этих двух постсоветских стран и не должна нас заботить.