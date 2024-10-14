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С начала 2024 года Минобороны Украины одобрило более 140 новейших БПЛА для военного применения. Наряду с ними были утверждены 33 наземных роботизированных комплекса отечественного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Незалежной.

Таким образом, всего на вооружение украинской армии в этом году поступает более 170 видов беспилотных систем. Это показывает значительный рост производства данной продукции на Украине и еще более активное применение ее на передовой. Беспилотные системы все чаще играют решающую роль в военных операциях ВСУ.

В настоящее время Украина развертывает в войсках несколько видов роботов и беспилотников. Среди них недавно одобренный для ВСУ дрон-бомбардировщик Black Widow. Его можно применять как для разведывательных миссий, так и в качестве барражирующего боеприпаса. Аппарат обладает модульной конструкцией и способен эффективно работать и днем, и ночью.

Украинские войска также используют разнообразные наземные роботизированные системы. Эти устройства устанавливают мины, эвакуируют раненых, осуществляют снабжение подразделений и выполняют другие важные задачи. Особенно эффективно их применение для доставки медикаментов, боеприпасов и других грузов в зону боевых действий без риска для личного состава.

Как отмечают эксперты американского Института изучения войны (ISW), Украина существенно наращивает собственное производство вооружения, боеприпасов и БПЛА. Несмотря на это, считают они, Киев критически нуждается в существенной помощи от западных союзников.