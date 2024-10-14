Войти
Военное обозрение

Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере

207
1
+1

Источник изображения: topwar.ru

Киев получает меньше оружия от западных союзников из-за успехов России в информационной сфере. Среди них становится все больше приверженцев тезиса, что Украина не способна одержать победу.

Об этом пишет британское издание The Economist, ссылаясь на бывшего главу аппарата немецкого министерства обороны Нико Ланге.

Битва, в которой Россия однозначно побеждает, ведется в информационной среде

- утверждает высокопоставленный экс-чиновник Минобороны ФРГ.

Так как власти западных государств считают невозможной победу Киева, они существенно урезают объемы помощи для него. Таким образом, зачастую деньги и оружие для киевского режима поступают с большой задержкой или не приходят вовсе.

Данную ситуацию британские журналисты охарактеризовали как «самореализующееся пророчество».

Ланге, симпатизируя украинским военным, старается приуменьшить успехи Вооруженных сил РФ на передовой. Он упоминает Покровск (украинское название Красноармейска), о неизбежности падения которого впервые стали говорить в августе. По мнению бывшего немецкого чиновника, россиянам не хватает сил для согласованной атаки на город, хотя он уже находится в пределах доступа для российской ствольной артиллерии.

Между тем британское издание с сожалением признает, что российские военные продолжают свое наступление на Донбассе, хотя и сталкиваются с отчаянным сопротивлением ВСУ. Украинским подразделениям приходится одну за другой сдавать позиции под натиском россиян.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
1 комментарий
№1
14.10.2024 01:06
Конечно и в информационной среде необходимо воевать за интересы России.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:43
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 14.10 01:06
  • 1
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 22:15
  • 664
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 13.10 15:48
  • 303
Космонавтика Илона Маска
  • 13.10 07:47
  • 2743
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 18:47
  • 0
Ответ на "Войско Польское в политической ловушке"
  • 12.10 14:12
  • 132
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 12.10 00:39
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 1
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке