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Киев получает меньше оружия от западных союзников из-за успехов России в информационной сфере. Среди них становится все больше приверженцев тезиса, что Украина не способна одержать победу.

Об этом пишет британское издание The Economist, ссылаясь на бывшего главу аппарата немецкого министерства обороны Нико Ланге.

Битва, в которой Россия однозначно побеждает, ведется в информационной среде

- утверждает высокопоставленный экс-чиновник Минобороны ФРГ.

Так как власти западных государств считают невозможной победу Киева, они существенно урезают объемы помощи для него. Таким образом, зачастую деньги и оружие для киевского режима поступают с большой задержкой или не приходят вовсе.

Данную ситуацию британские журналисты охарактеризовали как «самореализующееся пророчество».

Ланге, симпатизируя украинским военным, старается приуменьшить успехи Вооруженных сил РФ на передовой. Он упоминает Покровск (украинское название Красноармейска), о неизбежности падения которого впервые стали говорить в августе. По мнению бывшего немецкого чиновника, россиянам не хватает сил для согласованной атаки на город, хотя он уже находится в пределах доступа для российской ствольной артиллерии.

Между тем британское издание с сожалением признает, что российские военные продолжают свое наступление на Донбассе, хотя и сталкиваются с отчаянным сопротивлением ВСУ. Украинским подразделениям приходится одну за другой сдавать позиции под натиском россиян.