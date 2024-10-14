Пять просьб Зеленского в его европейском турне — и шансы, что они будут удовлетворены (Politico, США)

Politico: у Зеленского нет шансов добиться от союзников всего, что он требует

Зеленский отправился в турне по Европе с пятью требованиями к союзникам, сообщает Politico. Однако шансы на вступление Украины в НАТО, получение немецких ракет Taurus, защиту воздушного пространства или разрешение бить вглубь России стремятся к нулю. Единственное, что может удаться Киеву — это превратить страну в "арсенал" Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский не допустит, чтобы обрушившийся на США ураган помешал ему представить свой план победы лидерам в Лондоне, Париже, Риме и Берлине.

Поэтому в четверг Зеленский отправился в 36-часовой тур по крупнейшим европейским столицам, чтобы убедить лидеров Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также нового генерального секретаря НАТО предложить дополнительную военную помощь.

ВСУ оказались под натиском русских, которые продвигаются вперед, несмотря на астрономические потери, и Зеленский хочет заручиться поддержкой перед президентскими выборами в США в следующем месяце. Их исход может нарушить привычные отношения Киева с его ключевым союзником.

Эта разъездная агитационная кампания — вынужденная замена, сделанная в последнюю минуту из-за урагана Милтон, заставившего президента США Джо Байдена отменить поездку в Германию на этой неделе. Он должен был председательствовать на саммите контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в субботу. Встреча, посвященная координации военной помощи Киеву, стала бы для Зеленского удобной возможностью обратиться ко всем своим ключевым союзникам разом.

Теперь ему придется уговаривать их поодиночке.

Украинский президент начал с Лондона: там он представил свой план премьер-министру Киру Стармеру и генсеку НАТО Марку Рютте.

Зеленский сообщил, что его план “нацелен на создание правильных условий для справедливого окончания конфликта” и что Украина может вести переговоры “только из сильной позиции”.

Он также в очередной раз попросил разрешения бить подаренным оружием по целям в тылу России, чему противятся США.

“Юридически это возможно, потому что юридически Киев имеет право использовать это оружие, если оно поражает цели на территории России, которые представляют угрозу для Украины, — сказал Рютте. — Но пойдут ли на это отдельные союзники, в итоге зависит от них самих”.

Зеленский обратится с теми же просьбами к президенту Эммануэлю Макрону в Париже в четверг днем, после чего закончил день в Риме с премьер-министром Джорджей Мелони — ярой сторонницей Киева, хотя и твердо убежденной, что итальянское оружие не должно использоваться на территории России.

После завтрака с Папой в пятницу Зеленский отправится в Берлин, где встретится с канцлером Олафом Шольцем — крупнейшим военным сторонником Украины после США, который при этом отказывается снабжать Киев крылатыми ракетами большой дальности Taurus из страха спровоцировать Россию.

Спустя всего несколько часов с начала поездки украинские чиновники поспешили развеять слухи о том, что Зеленский пытается заключить перемирие.

“У нас есть формула мира, у нас есть победный план, который направлен на то, чтобы ускорить реализацию этой формулы, — сказал заместитель главы администрации Зеленского Дмитрий Литвин. — Вот о чем мы здесь говорим. Ни о чем другом речи не идет”.

Мы рассмотрели пять главных запросов Зеленского в его европейском турне и оценили его перспективы по пятибалльной шкале, где 1 означает почти нулевые шансы, а 5 — весьма вероятные.

1. Путь в НАТО

Обязательства на пути к членству в НАТО (в той или иной форме) — важный элемент стратегии Киева по окончанию конфликта, поскольку это считается единственным способом предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак недавно заявил, что приглашение Украины в оборонный альянс — одна из частей победного плана, и призвал союзников не обращать внимания на российские угрозы эскалации.

Но получить конкретное приглашение в ближайшее время будет непросто.

Хотя НАТО и заявила, что Украина стоит на пути к членству в будущем, никаких сроков при этом указано не было — а США и Германия возглавили группу скептиков, обеспокоенных принятием Киева.

Вместо этого Украина приступила к подписанию 20 двусторонних соглашений о безопасности с различными союзниками, направленных на укрепление связей в сфере безопасности. Однако они не дают ничего похожего на гарантии безопасности, вытекающие из членства в НАТО.

Шансы на успех: 1

2. Защита неба над Украиной

Более практическим шагом было бы уговорить западных союзников вблизи линии фронта — в основном Польшу и Румынию — воспользоваться своим ПВО и сбивать российские беспилотники и ракеты над Западной Украиной.

Однако на данный момент эта идея заведомо обречена на провал, поскольку союзников тревожит перспектива прямого конфликта с Россией.

Это вызвало некоторое недоумение в Киеве. Дипломаты напомнили, что США используют свои ПВО совместно с Израилем для перехвата приближающихся иранских ракет. Киев призывает к “той же решимости” в защите Украины от российских ракетных и беспилотных атак.

Шансы на успех: 1

Смежный вопрос — это убедить европейские столицы отправить больше систем ПВО, которые украинские военные смогут развернуть самостоятельно. Ключевая цель — чтобы союзники пообещали новые батареи Patriot и франко-итальянские установки SAMP/T.

Несмотря на обнадеживающие заявления минувшим летом, поставки прекратились, хотя обещания не умолкают.

Шансы на успех: 4

3. Право наносить дальние удары по России

Как Зеленский ясно дал понять на встрече со Стармером и Рютте, он настойчиво добивается пересмотра ограничений, запрещающих Украине поражать цели на территории России подаренным оружием.

Несмотря на поддержку Рютте, столицы опасаются, что разрешение наносить глубокие удары может спровоцировать более масштабную войну или даже российский ядерный ответ.

Шансы на успех: 1

4. Снова поднять вопрос о Taurus

США, Великобритания, Франция и Италия передали Украине ограниченные партии ракет большой дальности — хотя при этом не разрешают бить ими по территории России.

Германия же упорно отказывается передавать свои мощные крылатые ракеты Taurus.

Несмотря на нажим со стороны его партнеров по коалиции, ответ Шольца был последовательным и категоричным "нет".

Хотя Берлин готовит новый пакет вооружений на сумму в 1,4 миллиарда евро, маловероятно, что Зеленский добьется перемен по Taurus в Берлине в пятницу.

Шансы на успех: 1

5. Превратить Украину в арсенал демократии

Украинское правительство также хочет привлечь инвестиции в собственную военную промышленность, чтобы укрепить экономику и обеспечить вооруженные силы оружием против России, не докучая привередливым союзникам.

Такие оборонные компании, как Rheinmetall, Nammo и Saab, уже договорились о локализации производства артиллерии и бронетехники. А Дания, Канада и Литва уже размещают у украинских компаний прямые заказы.

Зеленский заявил в понедельник, что планировал продавить этот вопрос на субботней встрече в Рамштайне.

Шансы на успех: 5

Авторы статьи: Джошуа Позанер (Joshua Posaner), Вероника Мелкозерова, Якопо Баригацци (Jacopo Barigazzi) и Эстер Веббер (Esther Webber)