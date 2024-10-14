На встрече с Макроном Зеленский опроверг слухи о возможности прекращении огня и призвал к увеличению поддержки (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: Зеленский опроверг слухи о возможности прекращении огня

В ходе своего "мини-турне" по Европе Зеленский опроверг слухи о возможности прекращения огня и призвал союзников к увеличению поддержки, пишет Le Figaro. Что ж, спасибо ему за поддержку нашей индустрии производства вооружений, реагируют читатели.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Киеву "в соответствии со взятыми на себя обязательствами", а также подчеркнул "прогресс, достигнутый в подготовке и оснащении бригады".

Из Лондона Владимир Зеленский отправился в Париж, таким образом продолжив свое мини-турне по основным европейским союзникам с целью добиться увеличения поддержки. При этом, по словам украинского лидера, он не упоминал о каком-либо прекращении огня. Перед двусторонними переговорами президент Франции Эмманюэль Макрон и его украинский коллега обменялись долгим и теплым рукопожатием. "Прекращение огня "не является предметом обсуждений (...) с нашими союзниками", заявил Зеленский в конце встречи, списав появление заявлений на эту тему на счет российской "дезинформации". Он также снова призвал к быстрому увеличению западной помощи. "До наступления зимы нам нужна ваша поддержка", – настойчиво повторял украинский лидер.

Макрон, в свою очередь, заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Киеву "в соответствии с взятыми на себя обязательствами", а также отметил "прогресс, достигнутый в подготовке и оснащении бригады". "Это тоже очень уникальная модель сотрудничества", – отметил французский президент. Теперь Владимира Зеленского ждут в Риме, а затем в Берлине. Турне украинского президента проходит менее чем за месяц до проведения президентских выборов в США, неопределенность исхода которых вселяет в Киев неуверенность относительно постоянства американской поддержки. Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Лондоне преуменьшил перспективы победы Дональда Трампа. "Хватит беспокоиться о президентстве Трампа", – заявил он перед журналистами. "Я абсолютно убежден, что США будут участвовать [в поддержке Киева], поскольку они понимают, что речь идет не только об Украине, но и о них самих", – добавил генсек НАТО.

Как следует из пресс-релиза Офиса президента Украины, на встрече в Лондоне Зеленский представил детали своего так называемого "плана победы" премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и генсеку НАТО Марку Рютте. План "направлен на создание условий для справедливого окончания конфликта", говорится в документе. "Украина может вести переговоры, только обеспечив себе сильную переговорную позицию". План должен быть представлен на втором "мирном саммите", который, как ожидается, должен состояться в ноябре. Тем не менее, Киев пока не подтвердил дату его проведения.

Ракеты дальнего радиуса действия

В четверг Зеленский в очередной раз заявил о "необходимости получить разрешение на нанесение ударов вглубь российской территории" с помощью оружия дальнего радиуса действия, поставляемого Киеву в том числе и Великобританией. Украинский лидер уже несколько месяцев требует разрешения на использование британских ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для нанесения ударов по целям, расположенным на российской территории. Однако по итогам трехсторонней встречи Марк Рютте призвал Европейский союз "не зацикливаться на одной системе вооружений", заявив, что ни одна из них "не изменит ситуацию". Премьер-министр Великобритании "подтвердил неизменную поддержку Украины перед лицом военной агрессии России". Лондон – один из главных сторонников Киева с момента начала специальной военной операции Москвы. Нынешний визит Зеленского в Соединенное королевстве – уже второй после прихода лейбористов к власти.

Дорогостоящие вооружения

Европейское турне Зеленского проходит на фоне продолжающегося наступления российских войск на востоке Украины. В четверг Минобороны сообщило, что российская армия подбила две пусковых установки американских зенитных комплексов Patriot – дорогостоящего и ценного оружия, поставленного на Украину для противостояния ежедневным обстрелам россиян. В пятницу Зеленского примет в Берлине канцлер ФРГ Шольц, чье правительство планирует – к вящему неудовольствию Киева – к 2025 году вдвое сократить двустороннюю военную помощь Украине.

В четверг специалисты Кильского университета предупредили о риске сокращения в следующем году объема западной помощи Украине. Возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом "может заблокировать будущие планы помощи в Конгрессе", предупреждают эксперты института. В документе также приводится список военной, финансовой и гуманитарной помощи, обещанной и оказанной Украине. Согласно прогнозам Кильского института, в 2025 году на военную и финансовую помощь будет направлено 59 и 54 миллиарда евро соответственно – при условии, что западные доноры решат сократить ее объемы. И напротив, если поддержка сократится вдвое, до 29 и 27 миллиардов евро (без нового пакета американской помощи и если европейские доноры подтянутся до показателей Берлина).

Зеленский, уже более 2,5 лет обивающий пороги европейских правительств, в последние недели выражал сожаление по поводу медлительности союзников в принятии решений. Тем временем на донецком направлении российские войска постепенно продвигаются к Покровску – логистическому центру украинских войск. Находящиеся на передовой украинские солдаты высказали корреспонденту AFP свои сомнения по поводу целесообразности недавнего вторжения в Курскую область. "Если это краткосрочная операция, то она нас усилит, – заявил AFP Богдан, солдат, опрошенный корреспондентом в Дружковке, расположенной недалеко от Краматорска. — Если же это долгосрочная операция, и мы планируем остаться в Курске, то она истощит наши основные ресурсы".

Комментарии читателей

Loup35

Пусть прекращает свой цирк, подписывает перемирие и наконец-то положит конец инфляции!

anonyme

Макрон хочет прекращения огня в Газе, но не на Украине.

gillesde paris

Он не поднимает налоги у себя в стране и просит деньги у нас… и они поднимут нам налоги ради него.

Le Gaulois 69

Государственная казна пуста, но в Елисейском дворце, видимо, есть каки-то бездонные запасы.

Schtroumpfarceur

Зеленский опровергает слухи о возможности установления режима прекращения огня… спасибо ему за поддержку нашей индустрии производства вооружений… лол

Anonyme

Он наживается на войне! Украинцы, которые это поняли, дезертируют в рекордных количествах!

Stephane Adam

Если Зеленский отказывается от переговоров, то пусть сам финансирует свою войну! Во Франции на него больше нет бабла. Кроме того, украинцы теряют земли, так что любая помощь априори будет деньгами, выброшенными на ветер.

Empire du bien

Клоун предпочитает приносить в жертву свой народ, лишь бы не добиваться мира! Пример его ужасной глупости!