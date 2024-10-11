Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» – новые сведения обнародованы на «ПРОФ-IT»

В четверг в Сколкове начался XII Всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2024», во время пленарной сессии были обнародованы новые сведения, в частности, в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» войдут девять федеральных проектов, следует из презентации Алексея Чукарина, директора департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры России.

Ранее было известно о восьми проектах. Новый – девятый – посвящён госстатистике.

Кадр из презентации Алексея Чукарина

По словам Чукарина, четвёртый проект, «Цифровое государственное управление» самый сложный в реализации. Его цель – переход на новую архитектуру, проактивное предоставление тех или иных услуг.

По словам Чукарина, те платформы, которые создаёт Минцифры, Минтранс, Минздрав и др. не будут заменять существующие «хорошие региональные IT-решения». Заменять хорошо работающий проект – «это утопия».

Комментируя нацпроект, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов привёл статистику, согласно которой число кибермошенничеств в России растёт на 20% в год.

Замминистра также сказал, что в стране создаётся единая платформа по противодействию кибермошенничеству. В рамках этой платформы планируется работать и с «перспективными рисками», такими, как дипфейки.

По федпроекту «Инфраструктура доступа к Интернету» планируется «увеличить количество функционирующих космических аппаратов низкоорбитальной спутниковой группировки ШПД с нуля до 292» к 2030 году.

Планируемые показатели федпроекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»:

Доля граждан от 12 до 60 лет. использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ в социальной сфере: с 0% в 2024 году до 25% в 2030 году.

Доля зданий школ и колледжей, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения доступа к сети Интернет и обеспечено видеонаблюдение за входными группами – с 11% до 100%.

Число учителей школ, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту – с 0 до 625 тысяч человек.

Доля органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ «Умный город» и «Безопасная среда» — с 0 до 50%.

Доля научных организаций, использующих цифровую платформу «Наука» в рамках своей профильной деятельности – с 0 до 100%.

Доля организаций в ключевых отраслях экономики, государственном и муниципальном управлении и социальной сфере, достигших «цифровой зрелости» за счет использования отраслевых цифровых платформ – с 0 до 50%.

Общественно значимый результат (ОЗР): Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде.

«Искусственный интеллект»

Количество публикаций российских авторов на конференциях в области ИИ уровня А*, нарастающим итогом, шт.: 2024 год – 36, 2030 – 912.

Доля организаций, использующих программное обеспечение по обработке, анализу и предоставлению данных с использованием ИИ, а также продукты и сервисы на их основе: 2024 год — 19%, 2030 — 29%.

Доля результатов научных исследований и разработок, полученных за счет мер государственной поддержки, апробированных и используемых в отрасли: 2024 год — 0%, 2030 — 35%.

ОЗР: Создана единая цифровая платформа обработки больших данных, формирования дата-сетов и искусственного интеллекта для внедрения и использования в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении на федеральном и региональном уровнях.

«Цифровое государственное управление»

Количество типовых информационных систем, обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и ОМСУ, внедренных в не менее 50% субъектов и обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме, реализованных на базе единой цифровой платформы, должно увеличиться с 0 до 10 штук в 2030 году.

Количество информационных систем ФОИВ, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактиве — с 0 до пяти штук.

Количество информационных систем ФОИВ, необходимых для исполнения контрольных (надзорных) функций в электронном виде — с 0 до пяти штук.

Доля гос. и муниципальных служащих, использующих единую цифровую кадровую платформу, — с 0 до 50%.

Доля обращении за получением МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ и РПГУ в общем количестве обращений, — с 50% до 60%.

ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а также реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы.

«Отечественные решения»

Доля базовых станций российского производства стандартов GSM/LTE/5G в общем объеме ежегодно устанавливаемых базовых станций, должна вырасти с 0% в 2024 году до 100% в 2030 году.

Доля приоритетных бизнес-функций, по которым при софинансировании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественного программного обеспечения, — с 0% до 80%.

ОЗР: Спрос организаций на IT-решения удовлетворен российской IT-отраслью.

«Прикладные исследования и перспективные разработки»

Протяжённость созданных квантовых сетей для национальной системы коммуникации: 2024 год – 7000 км, 2030 – 15 000 км.

Количество кубитов в разработанном отечественном квантовом процессоре на отчётный год: 2024 – 50 единиц, 2030 – 300 единиц.

ОЗР: Обеспечена доступность новых квантовых технологий.

«Инфраструктура кибербезопасности»

Доля финансовых организаций, операторов связи и цифровых платформ, органов исполнительной власти, участвующих в системе противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, должна вырасти с 0% до 100% в 2030 году.

Среднее время блокировки фишинговых и мошеннических ресурсов, — должно уменьшиться с девяти часов в 2024 году до четырёх в 2030 году.

Доля критически важных ГИС, ежегодно тестируемых на предмет готовности к отражению – увеличится с 0 до 100%.

Скорость обрабатываемого автоматизированной системой обеспечения безопасности трафика российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 333,9 Тбит/с в 2024 году до 560,1 Тбит/с.

OЗP 1: Создана единая платформа онлайн обмена данными по противодействию мошенническим действиям в отношении граждан. ОЗР 2: Обеспечена защищенность ключевых государственных информационных систем.

«Кадры для цифровой трансформации»

Количество школьников 8-11 классов и студентов среднего профессионального образования, получивших сертификат об освоении дополнительной общеобразовательной программы по современным языкам программирования, искусственному интеллекту или робототехнике, реализуемой с использованием мер господдержки: 2024 год – 243 тысячи человек, 2030 – 643 тысячи человек.

Доля выпускников, обученных по программам, разработанным и/или актуализированным при участии IT-отрасли, в общей численности выпускников программ бакалавриата и специалитета в сфере IT: 2024 год – 0%, 2030 – 57%.

ОЗР: Сокращение дефицита высококвалифицированных специалистов в IT-сфере за счёт подготовки кадров на практико-ориентированных образовательных программах.

При открытии форума состоялась церемония награждения победителей IV Национального конкурса «ПРОФ-IT.Инновация»

Форум продлится два дня; ключевая тема деловой программы – национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».