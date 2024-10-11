Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» – новые сведения обнародованы на «ПРОФ-IT»

В четверг в Сколкове начался XII Всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2024», во время пленарной сессии были обнародованы новые сведения, в частности, в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» войдут девять федеральных проектов, следует из презентации Алексея Чукарина, директора департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры России.
Ранее было известно о восьми проектах. Новый – девятый – посвящён госстатистике.
Кадр из презентации Алексея Чукарина
По словам Чукарина, четвёртый проект, «Цифровое государственное управление» самый сложный в реализации. Его цель – переход на новую архитектуру, проактивное предоставление тех или иных услуг.
По словам Чукарина, те платформы, которые создаёт Минцифры, Минтранс, Минздрав и др. не будут заменять существующие «хорошие региональные IT-решения». Заменять хорошо работающий проект – «это утопия».
Комментируя нацпроект, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов привёл статистику, согласно которой число кибермошенничеств в России растёт на 20% в год.
Замминистра также сказал, что в стране создаётся единая платформа по противодействию кибермошенничеству. В рамках этой платформы планируется работать и с «перспективными рисками», такими, как дипфейки.
По федпроекту «Инфраструктура доступа к Интернету» планируется «увеличить количество функционирующих космических аппаратов низкоорбитальной спутниковой группировки ШПД с нуля до 292» к 2030 году.
Планируемые показатели федпроекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»:
Доля граждан от 12 до 60 лет. использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ в социальной сфере: с 0% в 2024 году до 25% в 2030 году.
Доля зданий школ и колледжей, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения доступа к сети Интернет и обеспечено видеонаблюдение за входными группами – с 11% до 100%.
Число учителей школ, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту – с 0 до 625 тысяч человек.
Доля органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, использующих цифровые сервисы на базе отраслевых платформ «Умный город» и «Безопасная среда» — с 0 до 50%.
Доля научных организаций, использующих цифровую платформу «Наука» в рамках своей профильной деятельности – с 0 до 100%.
Доля организаций в ключевых отраслях экономики, государственном и муниципальном управлении и социальной сфере, достигших «цифровой зрелости» за счет использования отраслевых цифровых платформ – с 0 до 50%.
«Искусственный интеллект»
Количество публикаций российских авторов на конференциях в области ИИ уровня А*, нарастающим итогом, шт.: 2024 год – 36, 2030 – 912.
Доля организаций, использующих программное обеспечение по обработке, анализу и предоставлению данных с использованием ИИ, а также продукты и сервисы на их основе: 2024 год — 19%, 2030 — 29%.
Доля результатов научных исследований и разработок, полученных за счет мер государственной поддержки, апробированных и используемых в отрасли: 2024 год — 0%, 2030 — 35%.
«Цифровое государственное управление»
Количество типовых информационных систем, обеспечивающих деятельность региональных органов исполнительной власти и ОМСУ, внедренных в не менее 50% субъектов и обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме, реализованных на базе единой цифровой платформы, должно увеличиться с 0 до 10 штук в 2030 году.
Количество информационных систем ФОИВ, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактиве — с 0 до пяти штук.
Количество информационных систем ФОИВ, необходимых для исполнения контрольных (надзорных) функций в электронном виде — с 0 до пяти штук.
Доля гос. и муниципальных служащих, использующих единую цифровую кадровую платформу, — с 0 до 50%.
Доля обращении за получением МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ и РПГУ в общем количестве обращений, — с 50% до 60%.
«Отечественные решения»
Доля базовых станций российского производства стандартов GSM/LTE/5G в общем объеме ежегодно устанавливаемых базовых станций, должна вырасти с 0% в 2024 году до 100% в 2030 году.
Доля приоритетных бизнес-функций, по которым при софинансировании государства запущены проекты разработки и (или) доработки и внедрения отечественного программного обеспечения, — с 0% до 80%.
«Прикладные исследования и перспективные разработки»
Протяжённость созданных квантовых сетей для национальной системы коммуникации: 2024 год – 7000 км, 2030 – 15 000 км.
Количество кубитов в разработанном отечественном квантовом процессоре на отчётный год: 2024 – 50 единиц, 2030 – 300 единиц.
«Инфраструктура кибербезопасности»
Доля финансовых организаций, операторов связи и цифровых платформ, органов исполнительной власти, участвующих в системе противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, должна вырасти с 0% до 100% в 2030 году.
Среднее время блокировки фишинговых и мошеннических ресурсов, — должно уменьшиться с девяти часов в 2024 году до четырёх в 2030 году.
Доля критически важных ГИС, ежегодно тестируемых на предмет готовности к отражению – увеличится с 0 до 100%.
Скорость обрабатываемого автоматизированной системой обеспечения безопасности трафика российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 333,9 Тбит/с в 2024 году до 560,1 Тбит/с.
ОЗР 2: Обеспечена защищенность ключевых государственных информационных систем.
«Кадры для цифровой трансформации»
Количество школьников 8-11 классов и студентов среднего профессионального образования, получивших сертификат об освоении дополнительной общеобразовательной программы по современным языкам программирования, искусственному интеллекту или робототехнике, реализуемой с использованием мер господдержки: 2024 год – 243 тысячи человек, 2030 – 643 тысячи человек.
Доля выпускников, обученных по программам, разработанным и/или актуализированным при участии IT-отрасли, в общей численности выпускников программ бакалавриата и специалитета в сфере IT: 2024 год – 0%, 2030 – 57%.
При открытии форума состоялась церемония награждения победителей IV Национального конкурса «ПРОФ-IT.Инновация»
Форум продлится два дня; ключевая тема деловой программы – национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».