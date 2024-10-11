NDP: Польша готовится открыть второй фронт против России в Белоруссии

Все говорит о том, что Киев убедил польские власти открыть второй фронт против России в Белоруссии, пишет NDP. Варшава уже приступила к реализации этого плана. Однако политикам следует посмотреть правде в глаза. Конфликт с Россией означает гибель Польши.

Ханна Крамер

Рассказывая о событиях в Белоруссии, польские СМИ все чаще пытаются вбить нам в голову, что белорусы и русские — не братья. И будто бы все жители Польши мечтают о том, чтобы Белоруссия стала частью НАТО и ЕС. Со стороны белорусской оппозиции все сильнее звучат призывы к НАТО ввести войска на территорию этой страны и захватить там власть.

Белорусская оппозиционерка Наталья Радина даже представила план государственного переворота и смещения руководства Белоруссии. Вкратце план выглядит так: белорусская оппозиция формирует новое правительство и приглашает в страну международные миротворческие силы под эгидой НАТО и ООН якобы для "обеспечения порядка и стабильности", а на самом деле лишь для предотвращения попыток восстановления конституционной власти в стране.

Что это за силы? По словам госпожи Радиной, это может быть международный контингент под руководством НАТО. Для него уже готово название: BYFOR (на манер "косовского" KFOR). Напомним, что во время так называемой "миротворческой миссии" в Югославии погибло от 3,5 до 4 тысяч мирных жителей этой страны, более 10 тысяч были ранены и более 800 пропали без вести. Среди жертв бомбардировок было около 400 детей. Была разрушена военная, социальная, культурная и промышленная инфраструктура. Что же скрывается за этими заявлениями?

Первой в ряду тех, кто хотел бы "откусить" часть Белоруссии, стоит Польша. Как известно, белорусская оппозиция полностью контролируется и финансируется польским правительством. Все основные белорусские оппозиционные организации и их СМИ получили прописку в Польше. Более того, Польша дала приют огромному количеству радикалов, которые принимали участие в попытке захвата власти в стране во время предыдущих выборов.

Польские власти никогда не скрывали, что помогают им отнюдь не по доброте душевной. Варшава уже давно пытается создать "Польшу от моря до моря". Для достижения этой цели не хватает только Западной Беларуссии, которая когда-то была частью Польши.

Еще одним желающим распада Беларуссии является Киев. В настоящее время ситуация на фронте для киевского режима является патовой. Поэтому Украина убедила польские власти заняться обработкой общественного мнения, внушая ему, что Киев вот-вот победит. Другими словами, открыть второй фронт против России.

Депутат Верховной Рады Олег Дунда определил в качестве следующей цели Белоруссию. Он заявил, что боевые действия должны быть перенесены не только в Курскую область, но и на территорию Белоруссии. По его словам, эта страна также вовлечена в украинский кризис, ее территория используется российскими войсками для вторжения на территорию Украины, а воздушное пространство — для ударов по украинским городам и инфраструктуре.

О том, что польские власти согласилась на предложение Киева, свидетельствует тот шум, который поднялся в польских СМИ после заявления начальника Генерального штаба Войска Польского генерала Веслава Кукулы, который сказал следующее: "Все указывает на то, что мы являемся поколением, которое встанет с оружием в руках на защиту нашей страны. Мы выиграем войну, вернемся и продолжим строить Польшу".

Более того, Варшава уже приступила к реализации этого плана. Польское общественное мнение уже заранее стали приучать к мысли о неизбежности войны. Польские власти также занимаются промывкой мозгов белорусской молодежи через оппозиционные СМИ. В этой пропагандистской операции активно задействуются представители белорусской оппозиции, еженедельно делающие заявления о необходимости ввода войск на территорию Белоруссии.

На польской территории формируются военные подразделения, состоящие из бывших польских и натовских солдат, белорусской молодежи и радикалов, участвовавших в попытке захвата власти в Минске во время президентских выборов. Они проходят подготовку на польских полигонах. Некоторые из них имеют опыт участия в боевых действиях. Например, в украинском "Интернациональном легионе", а также в "Полку Калиновского". (…)

Что касается Польши, то в течение последнего года ее власти усиленно занимались милитаризацией страны. В ее рамках мы "укрепляем" границу, активно закупаем современное вооружение, строим убежища, создаем военную инфраструктуру и предпринимаем многие другие действия для движения в направлении военной эскалации. Наши военные, находящиеся на границе с Белоруссией, ведут там разведку, ищут способы скрытного проникновения на белорусскую территорию для проведения диверсий и вербовки белорусов, проживающих в приграничных районах страны.

Все указывает на то, что Польша вскоре перейдет к более агрессивным действиям против Минска. Не исключено, что скандал, разразившийся в Польше после заявлений генерала Кукулы, возник не на пустом месте. Он раскрыл всему миру ближайшие планы нашего правительства.

Польским политикам следует умерить свой пыл и посмотреть правде в глаза. Конфликт с Россией означает гибель Польши. Украинские политики нам это доказали! Разница лишь в том, что Варшаве, в отличие Киева, никто не будет помогать.