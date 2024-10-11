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Вестник Мордовии

"Шишига" XXI века - ГАЗ-66МБ с бронекабиной имеет повышенную защиту

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Специальная военная операция продемонстрировала необходимость наличия бронированных кабин на автомобилях различного предназначения. Например, в настоящее время комплекты защиты получает колесная техника от различных производителей. Ее также оснащают различными противодронными экранами.

Интересным образцом является демонстрировавшийся на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" автомобиль ГАЗ-66МБ, имеющий бронированную кабину, с одним или двумя рядами сидений.

Двигатель - дизельный ЯМЗ-534. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км.

Машина может брать подъемы крутизной 31 градус. Глубина преодолеваемого брода - 1,2 м.

Полная масса - 7800 кг. Вместимость - шесть человек (включая водителя). Грузоподъемность платформы - 2500 кг.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Лев Романов

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