Ливан не должен повторить судьбу сектора Газа - Белый дом

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Нельзя допустить дальнейшего ухудшения ситуации в Ливане и повторения событий, которые произошли в секторе Газа, заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не можем и не хотим, чтобы Ливан превратился во вторую Газу", - подчеркнула она.

Жан-Пьер добавила, что США продолжают прикладывать "усилия по прекращению конфликта и по созданию основы для прочного мира и безопасности в ближневосточном регионе". Она пояснила, что в Вашингтоне по-прежнему считают дипломатическое решение конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" единственным возможным вариантом урегулирования ситуации на израильско-ливанской границе.