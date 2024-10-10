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Интерфакс-АВН

Иранский удар по Израилю уничтожил значительное количество F-35 - КСИР

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Unsplash

Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября привел к уничтожению заметного количества израильских истребителей-бомбардировщиков F-35, заявил в среду советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Джаббари.

"Иранские баллистические ракеты успешно поразили важные базы Израиля и ангары с истребителями F-35, уничтожив значительное количество самолетов", - приводит агентство "Тасним" слова Джаббари.

По данным генерала, 90% ракет, выпущенных Ираном по Израилю, "успешно поразили цели".

Одновременно с ракетным ударом КСИР провел "операции по кибербезопасности и радиоэлектронной борьбе" против систем ПРО Израиля, что позволило ракетам поразить цели, добавил Джаббари.

1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что, по меньшей мере, 20 дальнобойных иранских ракет пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив, как минимум, три израильские военные и разведывательные базы, в том числе "Неватим" и "Тель-Ноф".

Позднее Армия обороны Израиля признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам "Неватим" и "Тель-Ноф".

Однако в воскресенье глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Ирану не удалось нанести ущерб ВВС Израиля.

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Страны
Израиль
Иран
Продукция
F-35
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