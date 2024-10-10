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Интерфакс-АВН

МИД РФ: Россия имеет доказательства причастности США и Британии к подрыву Северных потоков

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Место утечки на газопроводе Северный поток расположенной в шведской экономической зоне
Место утечки на газопроводе Северный поток расположенной в шведской экономической зоне.
Источник изображения: © Kustbevakningen

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Россия располагает доказательствами причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов "Северный поток", публиковать эти материалы будет исходя из принципа целесообразности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, - а отсюда, собственно, и ответ, что это за доказательства, - будем исходить из целесообразности и того, как будет складываться ситуация вокруг расследования", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам дипломата, "мы неоднократно предлагали всем взаимодействовать, делали это не только публично, но и по установленным правовым каналам между правоохранительными органами, обращались многократно, поддерживали юридические запросы политически и публично".

"Получили ноль в ответ", - отметила Захарова.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что ведомство располагает доказательствами причастности США и Великобритании к подрыву газопровода "Северный поток".

"СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб", - заявил Нарышкин на заседании руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ. Текст его выступления опубликован на сайте СВР.

По словам Нарышкина, "в американской администрации сочли оправданным пойти на такую диверсию, чтобы гарантировать отрыв Европы и, прежде всего, Германии от России". Он напомнил, что "Россия неоднократно запрашивала у европейцев данные по взрывам, но так их и не получила".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
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