Американские военные составили список вооружений, которые помогут Украине против России (CNN, США)

CNN: генерал Каволи составил список вооружений, которыми США могут помочь Киеву

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе составил список вооружений, которыми Америка может "помочь" Украине, сообщает CNN. Правда, передавать их Киеву в Вашингтоне не спешат: боятся, что они окажутся бесполезны для украинцев, или что технологии попадут в руки русских.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе составил список имеющихся в распоряжении Америки оружейных систем, которые могут помочь Украине в борьбе с Россией, но до сих пор не были предоставлены администрацией Байдена — включая ракеты класса “воздух-поверхность” и защищенную сеть связи, используемая в НАТО.

Как сообщают осведомленные источники, генерал Крис Каволи изложил список возможностей США, которые могут помочь украинским военным сражаться эффективнее, в приложении к секретному докладу о стратегии администрации Байдена в отношении Украины, представленном Конгрессу в начале прошлого месяца.

В частности, в список вошли общевойсковые ракеты “воздух – поверхность”, запускаемые вне зоны объектовой обороны (JASSM), и используемая США и НАТО сеть обмена данными Link 16, которая обеспечивает бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для управления противовоздушной и противоракетной обороной. Другой осведомленный источник сообщил, что Украина неоднократно запрашивала обе системы.

В списке Каволи не рассматриваются причины, почему США до сих пор не предоставили системы, несмотря на их заявленную ценность. Однако американские официальные лица ранее выражали обеспокоенность по поводу попадания в руки России секретных американских технологий — по словам одного источника, этими соображениями, вероятно, и обусловлена задержка с передачей системы Link 16. А ракеты класса “воздух-поверхность”, которые запускаются с истребителей, могут оказаться вообще бесполезными для украинцев, если те не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе, добавил источник.

Спустя почти три года с начала боевых действий украинцы по-прежнему умоляют США предоставить более современное вооружение и снять ограничения на использование ракетных систем большой дальности. А поскольку до президентских выборов в США осталось меньше месяца, дальнейшая поддержка Украины остается неопределенной, хотя Вашингтон заверил, что работает над тем, чтобы обеспечить Киев всем необходимым, чтобы продержаться как минимум до конца 2025 года.

Украинское правительство продолжает активно продавливать свои запросы. На встречу с президентом Джо Байденом в Белом доме в конце прошлого месяца президент Владимир Зеленский прибыл с подробным списком — но не оружия, а целей на территории России, которые он намерен поразить предоставленными США ракетами большой дальности ATACMS, сообщают осведомленные источники.

Этот список — ключевое звено “победного плана” Зеленского. Байден до сих пор запрещал украинцам бить американскими ракетными системами в тыл России. На этот раз он не отмел просьбу наотрез, но в итоге ответил уклончиво, сообщили источники.

Лидеры согласились продолжить обсуждение этого вопроса. Но сам Байден в ближайшем будущем больше не встретится с Зеленским, поскольку он отменил поездку в Германию на встречу контактной группы по обороне Украины на этой неделе. Кроме того, представляется маловероятным, что США изменят свою позицию по ракетам большой дальности, сообщили CNN чиновники.

По оценкам американских военных, официальные лица США утверждают, что предоставляют Украине все необходимое на данном этапе борьбы. Чиновники также говорят, что ограниченные запасы систем ATACMS большой дальности целесообразнее использовать для ударов по целям в Крыму. Украинцы уже провели ряд ударов в глубине России, используя собственные беспилотники большой дальности, которые нанесли ущерб военно-промышленному комплексу России, отмечают американские чиновники. Кроме того, по дальности беспилотники значительно опережают ATACMS.

Американские чиновники также подчеркнули, что Россия в любом случае вывела свои ценнейшие военные средства за пределы 300-километрового радиуса действия ATACMS. Украинцы же возражают, что в пределах досягаемости по-прежнему находится множество российских военных ресурсов — военные базы, производственные и логистические объекты, которые могли бы стать стратегическими целями.

Чтобы обезопасить дальнейшую помощь Украине от посягательств бывшего президента Дональда Трампа, если он снова победит на ноябрьских выборах, США и их союзники работают над тем, чтобы обеспечить Киев всем необходимым до конца 2025 года. НАТО в июле запустила собственный механизм оказания помощи и военной подготовки. По словам чиновников, Пентагон также близок к тому, чтобы предложить частным американским компаниям контракты на работу на Украине и оказание технологической помощи и логистической поддержки. Это позволит гарантировать, что оружие и оборудование ВСУ не выйдет из строя в решающий момент.

Однако в целом США надеются, что 2025 год станет поворотным моментом для конфликта с точки зрения способности России продолжать военную кампанию.

Чиновники давно высказывали мнение, что для достижения существенных успехов на поле боя президенту Владимиру Путину придется отдать приказ о еще одной мобилизации, а это политически рискованно. Кроме того, и официальные лица США, и независимые аналитики признают, что Кремль успешно обезопасил свою экономику от западных санкций в краткосрочной перспективе, но при этом предвидят, что российская экономика может дать первые трещины к концу следующего года.

“Путин думает, что у американцев вечный синдром дефицита внимания, — заявил директор ЦРУ Билл Бёрнс на конференции по национальной безопасности в Си-Айленде, штат Джорджия, в понедельник. — Это один из тех случаев, когда мы должны продемонстрировать всю мощь нашей поддержки Украины, потому что от этого многое зависит”.

Однако критики возражают, что план администрации по победе на Украине был и остается расплывчатым. По словам одного источника, знакомого с докладом, представленная Конгрессу секретная стратегия определяла победу сугубо в туманных формулах украинского суверенитета и самоопределения. В другом секретном приложении предлагались возможные критерии успеха — например, возвращенные территории — но не приводилось никаких контрольных показателей.

На данный момент картина на поле боя остается неопределенной. Россия добилась значительных успехов на востоке Украины, и официальные лица считают это одним из путинских приоритетов. Ранее в этом году Украина захватила значительную часть территории России, которую продолжает удерживать и по сей день. Некоторые чиновники считают, что этот шаг растянет силы Киева на восточном фронте.

Авторы статьи: Кэти Бо Лиллис (Katie Bo Lillis), Наташа Бертран (Natasha Bertrand) и Кайли Этвуд (Kylie Atwood)