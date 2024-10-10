Захарова считает, что Запад хочет втянуть Украину в НАТО в обмен на территории

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на откровения бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Запад отныне допускает потерю Украиной и без того утраченных ею территорий в расчете все же втянуть страну в НАТО в обозримой перспективе. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на откровения бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который в интервью изданию Financial Times допустил, что в обмен на прием в НАТО Украина могла бы отказаться от потерянных в ходе конфликта территорий.

"За всеми этими рассуждениями просматривается наметившаяся в последнее время тенденция к обсуждению возможности предоставления киевскому режиму в обозримой перспективе членства в НАТО, - отметила дипломат. - Подобную мысль уже высказывал недавно британский экс-премьер Борис Джонсон. Теперь ее подхватил Столтенберг, как мы видим. Судя по всему, в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе скептически оценивают потенциал Вооруженных сил Украины и, собственно говоря, прорабатывают различные сценарии, чтобы избежать военного и политического краха режима [Владимира] Зеленского, в который они так вложились".

Между тем, напомнила Захарова, "на Западе забывают, что одной из основных причин начала конфликта как раз и стало его навязчивое стремление затащить Украину в альянс, превратить ее в плацдарм для противостояния с Россией". В этом же ряду, по ее словам, значатся "массовые нарушения прав русскоязычного населения, культивирование агрессивного национализма, переходящего и перешедшего в неонацизм".

"Без устранения этих коренных истоков кризиса добиться его справедливого регулирования просто невозможно, о чем неоднократно говорило российское руководство, - подчеркнула спикер МИД РФ. - Достижение устойчивого и долгосрочного мира на Украине нереально без фиксации ее нейтрального, внеблокового статуса, искоренения в этой стране нацизма, шовинизма, отмены всех дискриминационных законов".