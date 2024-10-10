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Главнокомандующий американской армии в Европе Крис Каволи передал Конгрессу США список вооружений, которыми располагает Пентагон, однако они все еще не были переданы Киеву.

По данным американского телеканала CNN, в представленный Каволи список, помимо прочего, вошли способные поражать цели на расстоянии до 370 километров дальнобойные ракеты JASSM для истребителей F-16, а также сеть обмена данными Link 16, которая обеспечивает бесперебойную связь между боевыми системами и предназначена для обеспечения управления противовоздушной и противоракетной обороной. Представленный Конгрессу главкомом армии США в Европе список вошел в секретный отчет о стратегии по Украине администрации американского президента Джо Байдена.

Между тем, в представленном Каволи документе не объясняется, почему США не предоставили ВСУ перечисленные в списке системы вооружений. Источник американского телеканала утверждает, что ракеты JASSM являются бесполезными для украинской армии, поскольку она, мягко говоря, не обладает превосходством в воздухе, а Link 16 США опасаются передавать ВСУ, небезосновательно опасаясь, что секретные разработки могут попасть в руки России.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своей недавней встречи с Байденом в рамках своего так называемого «плана победы» представил американскому президенту список целей на территории России, которые, по его мнению, следует поразить предоставленными США ракетами большой дальности ATACMS. Этот список является ключевой частью «плана победы» Зеленского в войне.

При этом Байден, до сих пор запрещавший ВСУ применять западные вооружения для нанесения ударов вглубь российской территории, в конечном счете не взял на себя никаких обязательств. Обсуждение этого вопроса перенесли на следующую встречу.