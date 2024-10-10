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Интерфакс-АВН

Польша восстановит шесть полигонов для подготовки вооруженных сил - Генеральное командование

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Минск. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Польша восстановит шесть полигонов для подготовки вооруженных сил, главным образом они размещаются в восточной и северо-восточной части страны, сообщили в Генеральном командовании ВС Польши.

"Согласно положениям "Пакета по усилению ВС Польши на 2023-2025 годы" относительно развития инфраструктуры в Генеральном командовании проводятся работы по воссозданию ряда полигонов", - сообщил руководитель программ по подготовке Генерального командования вооруженных сил генерал-майор Петр Кресе Военно-издательскому институту (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

Он уточнил, что речь идет о создании Дивизионного учебного центра 16-й механизированной дивизии в Мушаках, который станет полигоном тактической и огневой подготовки танковой, механизированной, моторизованной, аэромобильной, артиллерийской, противовоздушной обороны; учебных центров для нужд 1-й пехотной дивизии легионов в Червоном Боре и Слубово; полигона 8-й пехотной дивизии Армии Краевой в Радуче; гарнизонных учебных центров 18-й механизированной дивизии в Бялой-Подляске и Свиднике.

Пять из шести указанных полигонов располагаются в восточной и северо-восточной частях Польши, один - в центральной части страны.

Кроме того, отметили польский военный, идет работа над увеличением возможностей существующих объектов.

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