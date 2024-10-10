Бундестаг одобрил выделение €400 млн на поддержку Киева

Это позволит реализовать в 2024 году в общей сложности 50 проектов общим объемом €1,4 млрд, заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Минобороны ФРГ планирует дальнейшую поддержку Украины, Бундестаг (парламент ФРГ) одобрил выделение дополнительных €400 млн на оказание военной помощи Киеву. Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью редакционному объединению RND.

"Мы только что получили одобрение Бундестага на дополнительные €400 млн только на 2024 год. Это позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов общим объемом €1,4 млрд", - сказал Фройдинг. При этом он напомнил, что власти США пообещали предоставить дополнительные €8 млрд на помощь Украине. "Для меня это не признак усталости, а скорее признак решимости", - сказал генерал-майор, отвечая на вопрос, устали ли страны Запада от конфликта.

Он заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Киеву. "Только за последнюю неделю мы поставили два зенитных комплекса IRIS-T SLM и SLS. А в этом году мы поставим еще две зенитные системы, двузначное число боевых машин пехоты и основных боевых танков и пяти-шестизначное число артиллерийских боеприпасов", - подчеркнул Фройдинг.

По словам генерала, обеспеченность Украины артиллерийскими боеприпасами улучшилась. "Превосходство России в области артиллерии уже не так велико, как весной, оно сократилось с 8:1 до примерно 3:1", - утверждал он.

19 сентября агентство DPA со ссылкой на письмо Минфина бюджетному комитету Бундестага сообщало, что правительство ФРГ намерено в ближайшее время выделить дополнительно €397 млн на оказание военной помощи Киеву. Деньги предполагается направить на закупки средств противовоздушной обороны, беспилотников, военного снаряжения для ВСУ. Для выделения дополнительных средств требуется одобрение парламента.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.