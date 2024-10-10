Войти
Интерфакс-АВН

Главком силами США в Европе подготовил список вооружений, которые могли бы помочь Украине на поле боя - СМИ

418
0
0
Генерал армии США Кристофер Каволи
Генерал армии США Кристофер Каволи.
Источник изображения: © AFP 2022 / RICCARDO SAVI

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Крис Каволи составил список имеющихся у США систем вооружения, которые могли бы помочь украинским военным сражаться более эффективно, и которые администрация президента Джо Байдена еще не предоставила, сообщает CNN со ссылками на источники.

По данным телеканала, в список вошли, в частности, крылатая ракета класса "воздух-поверхность" воздушного базирования и система связи, известная как Link 16, используемая США и НАТО. Как предполагается, она обеспечивает более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для воздушных и наземных целей.

CNN отмечает, что Украина неоднократно запрашивала обе системы, "но официальные лица США ранее выражали обеспокоенность по поводу возможности попадания в руки России секретных американских технологий". Кроме того, считают источники, ракеты класса "воздух-поверхность", которые запускаются с истребителей, "могут оказаться бесполезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе".

Телеканал пишет, что на встрече с Байденом в конце сентября Зеленский представил список целей, которые он намерен поражать на территории России с помощью дальнобойных ракет. Именно "этот список, а не вооружения, является ключевой частью "плана победы" Зеленского", отмечается в сообщении.

Байден не согласился, но и не отклонил просьбу Киева разрешить использовать американские ракеты для ударов по целям в глубине России. Была достигнута договоренность о продолжении обсуждения этого вопроса на встрече в рамках заседания контактной группы помощи Украине в германском Рамштайне. Однако "Байден больше не встретится с Зеленским в ближайшем будущем после того, как отменил поездку в Германию на этой неделе", и "маловероятно, что США изменят свою политику в отношении ракет дальнего радиуса действия", сообщили CNN официальные лица.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 19:51
  • 2
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:49
  • 5135
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 16:41
  • 0
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности
  • 10.10 07:37
  • 1
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 10.10 01:01
  • 0
В тему о нападениях с моря, и защитах от них
  • 09.10 19:26
  • 0
По поводу "ключа к миру на Украине".
  • 09.10 19:25
  • 2
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 09.10 17:22
  • 4
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 14:40
  • 0
Где «ключ к миру» на Украине?
  • 09.10 14:29
  • 658
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС