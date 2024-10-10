Войти
Интерфакс-АВН

Союзники Украины надеются на более гибкий подход Зеленского к урегулированию конфликта - СМИ

411
0
0
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Западные союзники Киева рассчитывают, что президент Украины Владимир Зеленский займет более гибкую позицию в вопросе урегулирования конфликта с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к НАТО источники из числа официальных лиц.

"По словам официальных лиц, близких к НАТО, союзники Украины замечают, что президент Владимир Зеленский, возможно, готовится согласиться на более гибкий подход, поскольку они ищут способы помочь положить конец войне с Россией", - пишет агентство.

Оно ссылается на сообщения источников, которые информировали, что в ходе переговоров, проходивших за закрытыми дверями, "украинские официальные лица на условиях анонимности дали понять, что они готовы признать, что развязка должна начаться".

Bloomberg отмечает, что "проверкой изменения настроений" Зеленского может стать запланированная на субботу встреча на германской военно-воздушной базе Рамштайн. На этой встрече украинский президент постарается заручиться поддержкой союзников в отношении своего "плана победы", который "был прохладно принят" в Вашингтоне в прошлом месяце.

Агентство обращает внимание, что Зеленский решительно отвергает любые разговоры о территориальных уступках для урегулирования украинского кризиса. На прошлой неделе он публично подтвердил основные требования Киева, включая полный вывод российских войск и вступление Украины в НАТО.

Членство Украины в НАТО будет центральным элементом любых будущих переговоров с Россией, пишет Bloomberg.

"На Байдена оказывается давление, чтобы он направил Киеву приглашение присоединиться к альянсу (...), такое предложение рассматривается как потенциальный козырь в любых переговорах с участием Кремля", - сообщают источники.

Bloomberg отмечает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не сказала, поддержит ли она стремление Украины вступить в НАТО в случае победы на выборах.

В то же время кандидат от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае возвращения в Белый дом в кратчайшие сроки урегулировать конфликт на Украине, и не обязательно на условиях Киева.

На позицию Европы по Украине оказывают все более сильное влияние ее собственные финансовые проблемы, говорится в публикации.

Так, правительство канцлера Германии Олафа Шольца выделило меньше средств на помощь Украине в бюджете на следующий год, полагаясь "на комплексный план по привлечению заемных средств из замороженных активов российского Центробанка".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 19:51
  • 2
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:49
  • 5135
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 16:41
  • 0
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности
  • 10.10 07:37
  • 1
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 10.10 01:01
  • 0
В тему о нападениях с моря, и защитах от них
  • 09.10 19:26
  • 0
По поводу "ключа к миру на Украине".
  • 09.10 19:25
  • 2
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 09.10 17:22
  • 4
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 14:40
  • 0
Где «ключ к миру» на Украине?
  • 09.10 14:29
  • 658
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС