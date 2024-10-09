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Военное обозрение

Эксперты из NYT считают, что ВС РФ используют тактику истощения дронами украинской ПВО перед пусками ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные все чаще используют для ударов по объектам ВСУ в глубоком тылу комбинированные атаки, когда в первых волнах идут дроны-камикадзе, а после них – ракеты. Ранее Минобороны РФ сообщало, что именно такая атака в конце сентября была проведена по одному из аэродромов ВСУ.

В свою очередь, эксперты из американского издания New York Times обозначили сразу несколько задач, которые решаются российскими военными, в ходе применения вышеупомянутой тактики ударов по территории Украины.

Так, в статье говорится, что благодаря массированному налету дронов, которые идут в первой волне атаки, ВС РФ «разряжают» украинскую систему ПВО и истощают запасы зенитных ракет.

После этого крылатые и баллистические ракеты, которые идут в следующих волнах, наносят гораздо больший урон военным объектам и инфраструктуре ВСУ.

Между тем, по мнению американских экспертов, и это еще не все задачи, которые позволяет выполнить подобная тактика. В материале говорится, что, запуская дроны в первой волне, российские военные отслеживают позиции украинской ПВО, которая пытается сбивать БПЛА, а затем наносят по обнаруженным комплексам высокоточные удары с помощью ракетного вооружения.

Стоит отметить, что данная тактика, очевидно, уже приносит свои плоды. В сводках от ВС ВСУ уже давно не встречается «сбиты 90% целей», а результаты работы украинской ПВО все чаще выглядят как 50/50 в лучшем для противника случае.

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