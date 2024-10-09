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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Франции сообщил о планах передать Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года

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Истребитель Dassault Mirage 2000-5F из состава истребительной группы GС 1/2 Cigognes ВКС Франции на авиабазе ВА116 в Люксей-Сен-Совер, 2023 год
Истребитель Dassault Mirage 2000-5F из состава истребительной группы GС 1/2 Cigognes ВКС Франции на авиабазе ВА116 в Люксей-Сен-Совер, 2023 год.
Источник изображения: Giovanni Colla, Daniele Faccioli, Remo Guidi / www.key.aero

Париж. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Поставка украинской стороне французских многоцелевых истребителей Mirage 2000 планируется в следующем году, сообщил во вторник глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"Поставка Mirage 2000 Украине по-прежнему планируется в первом квартале 2025 года", - написал Лекорню в соцсети, анонсируя интервью изданию "Сюд Уэст".

При этом в самом интервью министр выразился чуть иначе, отметив, что данные истребители, "вероятно, смогут осуществлять полеты на Украину в первом квартале 2025 года". Он отметил, что в настоящее время ведется подготовка украинских пилотов.

По его словам, поставляемые на Украину истребители будут "оснащены новыми вооружениями типа "воздух-земля".

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Страны
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
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