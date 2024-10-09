Глава Минобороны Франции сообщил о планах передать Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года

Париж. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Поставка украинской стороне французских многоцелевых истребителей Mirage 2000 планируется в следующем году, сообщил во вторник глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
"Поставка Mirage 2000 Украине по-прежнему планируется в первом квартале 2025 года", - написал Лекорню в соцсети, анонсируя интервью изданию "Сюд Уэст".
При этом в самом интервью министр выразился чуть иначе, отметив, что данные истребители, "вероятно, смогут осуществлять полеты на Украину в первом квартале 2025 года". Он отметил, что в настоящее время ведется подготовка украинских пилотов.
По его словам, поставляемые на Украину истребители будут "оснащены новыми вооружениями типа "воздух-земля".