Глава Минобороны Франции сообщил о планах передать Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года

Истребитель Dassault Mirage 2000-5F из состава истребительной группы GС 1/2 Cigognes ВКС Франции на авиабазе ВА116 в Люксей-Сен-Совер, 2023 год.

Париж. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Поставка украинской стороне французских многоцелевых истребителей Mirage 2000 планируется в следующем году, сообщил во вторник глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"Поставка Mirage 2000 Украине по-прежнему планируется в первом квартале 2025 года", - написал Лекорню в соцсети, анонсируя интервью изданию "Сюд Уэст".

При этом в самом интервью министр выразился чуть иначе, отметив, что данные истребители, "вероятно, смогут осуществлять полеты на Украину в первом квартале 2025 года". Он отметил, что в настоящее время ведется подготовка украинских пилотов.

По его словам, поставляемые на Украину истребители будут "оснащены новыми вооружениями типа "воздух-земля".