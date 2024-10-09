Оружие будущего - российский биоморфный "Хищник" с пулеметом "Корд"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский биоморфный робототехнический комплекс "Хищник" создавался для транспортировки различных грузов в условиях сложной пересеченной местности и оказания огневой поддержки тактических подразделений.

Его впервые продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Как тогда сообщалось, при собственном весе в две сотни килограммов он должен был транспортировать по ровной поверхности груз равный своей массе. На пересеченной местности нагрузка снижалась бы до 80 кг.

Скорость передвижения на равнине - 15 км/ч, по пересеченной местности - 10 км/ч. Время автономной работы - до 24 часов.

Предусматривалось применение в городских условиях. Сообщалось о способности "Хищника" подниматься по лестничным маршам с углом наклона до 30 градусов и высотой ступеней до 200 мм. Не были бы помехой и вертикальные стенки высотой 400 мм, как и рвы полуметровой ширины.

В качестве вооружения мог использоваться 12,7-мм "Корд" или 7,62-мм ПКТМ, автоматический гранатомет, РПГ или легкий комплекс противотанкового управляемого вооружения.

Подобные разработки велись еще в нескольких странах, но, по известным данным, несмотря на испытания и участие в учениях они еще пока не получили широкого распространения в войсках. Хотя, не исключено, что в ближайшие годы ситуация изменится.

Роман Катков